La dernière danse d’ESPN semble bientôt arriver

Lorsque ESPN a annoncé son prochain projet sur les Chicago Bulls de 1998 en 2018, les fans de basket-ball du monde entier attendaient avec une grande impatience.

Le réseau a suscité plus d’enthousiasme en décembre dernier après la sortie d’une bande-annonce officielle de «The Last Dance», une série documentaire en 10 parties qui devait sortir en juin.

Cependant, il est possible que le projet arrive plus tôt que prévu.

Les réseaux sportifs s’efforcent de trouver une couverture adéquate à la suite de la pandémie de coronavirus, qui a forcé la fermeture ou la suspension de presque toutes les grandes associations sportives nord-américaines.

Il semble que ESPN se prépare à sortir “The Last Dance” à l’avance, car ils ont diffusé un aperçu de la série Bulls en disant simplement qu’il est “Coming Soon:”

ESPN annonce maintenant The Last Dance comme “à venir bientôt” au lieu d’être diffusé en juin. Article complet sur @awfulannouncing momentanément. pic.twitter.com/HAc2obivAX

– Ben Koo (@bkoo) 15 mars 2020

Ben Koo de Awful Announcing a rapporté que ESPN n’est généralement pas si vague en termes de programmation originale, ce qui pourrait indiquer la sortie de “The Last Dance” dans un avenir très proche:

L’autre chose intéressante à noter ici est que ESPN a montré énormément de publicités ces derniers jours pour The Last Dance, ce qui n’aurait vraiment pas de sens si c’était en juin. Bien qu’ESPN n’ait plus de jeux à promouvoir, et que nous voyons 30 pour 30 et d’autres programmes obtenir beaucoup plus d’amour promotionnel à la place, il n’aurait pas beaucoup de sens de marteler The Last Dance si dur 80 jours.

La saison 1997-1998 a été la dernière année de la dynastie des Bulls dans les années 1990. C’était une année remplie de drames, comme Michael Jordan, Scottie Pippen et l’entraîneur-chef Phil Jackson étaient tous dans la dernière année de leurs contrats respectifs.

Les Bulls battraient l’Utah Jazz pour remporter le titre NBA cette saison, mais la tension entre le front office et les joueurs a entraîné une rupture.

Les fans de basket ne peuvent qu’espérer que les rumeurs d’une sortie anticipée soient vraies.