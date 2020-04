La dernière minute de la finale entre les Bulls et le Jazz de 98

14 juin 1998, Delta Center à Salt Lake City, Utah. Sixième match de la finale de la NBA entre Chicago Bulls et Utah Jazz. Si les locaux gagnent, le septième et la finale se joueront à nouveau sur le court de Jerry Sloan. Si les visiteurs gagnent, ceux de Phil Jackson obtiendront leur sixième bague, la troisième consécutive.

Après avoir raté un triple John Stockton, Michael Jordan Il a ramassé le ballon et est entré avec lui à la dernière minute. Le Jazz a dominé le match à l’époque par deux points (81-83). Jordan est entré et a été victime d’une faute. Il a marqué les deux lancers francs. Il restait 59 secondes et les épées étaient au sommet (83-83).

Après un mouvement sensationnel entre Karl Malone et Stockton, la base a réussi un triple face à Ron Harper qui a mis ses trois (83-86) à 41,9 secondes de la fin du duel. Phil Jackson a demandé un temps mort et, logiquement, le ballon est retourné en Jordanie.

Les Bulls ’23’ ont reçu le ballon au centre du terrain, à l’arrière Jazz, à gauche Bryon Russell à droite et ont marqué un lay-up confortable. Il restait 37 secondes et le Jazz avait la possession et un avantage de point au tableau d’affichage.

C’est à ce moment qu’intervient le jeu décisif de la finale. Les Jazz ont essayé leur jeu à vie. Le ballon de Stockton pour Malone, qui a commencé à faire rebondir le ballon sans se rendre compte que Jordan avait arrêté de marquer son homme pour essayer de voler son portefeuille, ce qu’il a fait. Il a volé le ballon à Malone à 18 secondes du temps.

Puis il a soulevé le ballon, s’est relevé contre Russell près de la ligne des 3 points et l’a envoyé au sol avec une feinte avant de marquer le meilleur panier de l’histoire du basket-ball. Il restait cinq secondes et les Bulls étaient en tête (87-86).

Sloan a appelé time-out et a préparé une pièce que le Jazz a bien exécutée. Stockon a reçu un bloc et a jeté un triple libéré que le cerceau a craché. Les Bulls avaient remporté leur sixième ring. Dieu était revenu pour se déguiser en joueur de basket. Michael Jordan l’avait encore fait.

.