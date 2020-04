La dernière saison de Kobe Bryant a été filmée pour un documentaire comme la dernière danse d’ESPN

Avec la popularité du documentaire “The Last Dance” de Michael Jordan, les fans réclament la prochaine grande histoire une fois ces 10 épisodes terminés.

Et même si ce n’est pas le dernier championnat d’une dynastie, Kobe Bryant et les Lakers de Los Angeles pourraient combler ce vide.

Bryant était l’un de ces joueurs qui a gardé sa vie privée le plus possible hors de vue du public. Cependant, il était très ouvert sur sa motivation et sa vie sur le terrain car il était le créateur original de la «mentalité Mamba» qui a défini sa carrière. Ce fut le cas même dans sa dernière saison alors que Bryant est passé d’un tueur à sang froid à une légende célèbre.

Selon Baxter Holmes d’ESPN, Bryant aurait filmé sa 20e et dernière saison avec les Lakers un peu comme la Jordanie et les Chicago Bulls de 1997-1998.

L’équipe de tournage de Bryant, a déclaré plusieurs membres du personnel des Lakers de cette saison, avait un accès inégalé dans les vestiaires à la maison et sur la route, dans la salle d’entraînement, dans tout le centre d’entraînement de l’équipe et même dans l’avion charter de l’équipe.

Le documentaire était déjà au stade du montage, Bryant supervisant le processus avant sa mort:

Des sources proches du dossier ont déclaré à ESPN que les images étaient en cours de montage pour un documentaire potentiel à paraître dans des années – bien que l’on ne sache pas exactement quand ce serait – et que Bryant avait vu du matériel édité et fourni des commentaires au cours des mois menant à sa mort. Il est peu probable que ces plans aient changé, ont indiqué les sources.

Alors que Bryant ne sera plus là pour superviser le processus, peut-être que Vanessa Bryant et certains membres des Lakers de la saison NBA 2015-16 aideront.

Si ce documentaire finit par être publié dans le futur, il sera très attendu. La dernière saison de Bryant a été l’une des saisons les plus uniques de tous les temps.

Bien qu’il soit l’une des pires équipes de la ligue, Bryant serait honoré partout où il irait avec des cadeaux et des ovations debout. C’était la première fois de sa carrière qu’il était admiré plutôt que craint.

Bien qu’il puisse être triste de voir un documentaire sur Bryant compte tenu des circonstances, le revoir à la maison pendant quelques nuits pourrait aider les fans à se souvenir d’un des plus grands joueurs de basket-ball de tous les temps.