La dimension Fumble va détruire le golf, et nous avons besoin de votre aide

Depuis son lancement, The Fumble Dimension a abordé le basket-ball et le football. Étant donné que les deux se sont si bien déroulés, nous avons décidé de maintenir la séquence en nous attaquant au sport préféré de tous pour jouer dans un jeu vidéo.

Le golf. VEUILLEZ NE PAS LAISSER. CELA VA ÊTRE UN ÉPISODE SUPER AMUSANT.

Pendant que nous produisions les épisodes de l'entraîneur-chef de la NFL, nous sommes tombés sur un jeu appelé The Golf Club 2019. À notre grande surprise, nous avons découvert qu'EA Sports avait cessé de créer des jeux vidéo de golf après leur dernier projet Rory McIlroy PGA Tour. Je me demande pourquoi.

Après un examen approfondi de TGC 2019, le concepteur de parcours s'est démarqué et nous avons décidé de créer le parcours de golf le plus ardu et divertissant de tous les temps.

Bienvenue à The Fumble Invitational.

Maintenant, nous pensions à l'origine que nos options de personnalisation seraient le standard "ajouter des bunkers, de l'eau et des fairways". Ensuite, nous avons examiné le menu de plus près et nous avons réalisé que nous pouvions transformer des trous ordinaires comme celui-ci …

… dans des trucs fous comme ça.

Puisqu'il y a 18 trous et plus de 150 options de choses que nous pouvons mettre sur le parcours, nous avons pensé qu'il serait préférable pour que vous nous disiez ce qui se passe où.

Mais avant de vous laisser choisir ce qui va où, nous devons expliquer ce qui est ou n'est pas possible dans ce jeu. Si vous entrez quelque chose qui n'est pas possible, je ne peux pas le faire. Ça a du sens? Bien.

Pour une raison quelconque, ce jeu nous permet de mettre certains objets au-dessus du trou. Prenons, par exemple, ce test où j'ai compris que nous ne pouvons pas traverser un bâtiment de la ville. Shocker.

Donc pour cette raison, nous avons décidé que le trou devait être puttable … ce n’est pas un mot, mais vous voyez ce que je veux dire.

D'accord, c'est donc une chose plus difficile à expliquer. Vous pouvez mettre des animaux terrestres dans l'eau, mais vous ne pouvez pas mettre des animaux aquatiques sur terre. Vous pouvez donc avoir un tas de chevaux qui se noient clairement.

Mais vous ne pouvez pas mettre un poisson hors de l'eau.

Il en va de même pour les véhicules maritimes sur l-

Peu importe que j'ai menti, je pense que celui-ci s'applique uniquement aux poissons.

Il est clair que les développeurs ne s'attendaient pas à ce que des fous comme nous tentent cela, mais nous sommes ici maintenant, donc. La seule chose est que nous ne pouvons pas avoir de véhicules aériens trop près du parcours. J'ai essayé, mais le jeu ne semble pas vouloir que je les ajoute à une certaine altitude. Sachez simplement que si vous demandez un avion ou quelque chose, cela n'affectera probablement pas notre gameplay sous quelque forme que ce soit.

Maintenant que nous avons éliminé tout cela, voici les choses que vous pouvez ajouter dans le jeu vidéo.

Ce sont assez simples.

Arbres: pin, cèdre, bouleau, ponderosa, buisson, érable

Roches: Il y a 10 roches différentes

Plantes: arbre tombé, fougère, buisson, lis, pomme de pin, champignon, plantes du monde

Interaction: Si vous frappez les arbres ou les rochers, la balle ricochera.

Options: Clôture, mur de soutènement, haut mur de briques, haute clôture métallique, mur bas de briques, mur de briques avec garde-corps, clôture en bois, panneaux en bois, grillage, marches, palissade, haie, mur de pierre

Interaction: Le ballon avec ricochet sur le mur / clôture.

Il y a tellement de bâtiments différents, tous. La principale chose à laquelle nous devrons faire attention est de savoir combien d'espace chaque bâtiment prend.

Options: club-house, toilettes, dépendance, abris, cabane de plage, gazebos, phare, parking, héliport, hangars, abri pour chariots, turbine, moulin à vent, maison de ville, maison, bâtiments de la ville, tours de caméra, stand de concession, tente de concession

Interaction: Si vous touchez les bâtiments, la balle ricochera. Ces bâtiments peuvent également flotter.

Options: Banc, table de pique-nique, poubelle, benne à ordures, sac poubelle, poubelles, glacières, refroidisseurs d'eau, ensembles de patio, table de patio, parasol, chaise de patio, luminaires, lampadaire, poteau électrique, pylônes électriques, fontaines

Interaction: si vous touchez l'équipement, la balle ricochera.

Options: panneaux de club, tee-box, annonces, panneaux, marqueurs, marqueurs de distance, panneau de chariot, panneau de parcours, panneau d'arrêt

Options: pont, pont sectionnel

Interaction: si vous touchez l'équipement, la balle ricochera.

Options: rondelles à billes, rondelle de club, voiturette de golf, râteau, caddy en té, sac de golf, ramasseur de balles, tondeuse, drapeau de mise, support de sac, seau à billes, pyramide à billes, diviseur

Interaction: si vous touchez l'équipement, la balle ricochera.

Options: voiture, porte-conteneurs, bateaux de pêche, yachts, bateau à moteur, bateau en bois, bateau rouillé, voiliers, bateau, petit bateau, avion de passagers, dirigeable, avions privés, jet privé, avion

Interaction: Maintenant, c'est étrange. Si vous frappez l'un des véhicules sur le côté, la balle ricochera. Cependant, dans certains cas, vous obtenez certaines interactions. Si vous jetez une balle sur le navire, la balle traverse le navire. Voici que je tire sur le navire.

Donc voilà.

Options: crâne de buffle, vache, cerf, chèvre, cheval, kangourou, orignal, mouton, écureuil, cerf, canard, aigle, oie, corbeau, mouette, cygne, abeille, papillons, libellules, crocodile, serpent

Interaction: la balle touche-t-elle réellement l'animal? Nan. C'est en fait plus drôle.

La vache s'arrête mais le ballon continue.

Celles-ci ne rentrent pas vraiment dans une catégorie.

Options: Bunker, panneaux publicitaires, sièges de foule, foules

Maintenant que nous avons tout pris en charge, voici les trous. Nous quittons le trou 18 pour nous – Muahahaha!

Maintenant que vous savez ce que vous pouvez ajouter et où vous pouvez l'ajouter, c'est à vous de rendre la vie de Kofie et Jon misérable. Dans ce formulaire Google, vous pourrez le faire. Suivez également Kofie et Jon sur Twitter pour rester à jour avec la construction du cours.

Attention à cette monstruosité dans le prochain épisode de Fumble Dimension.