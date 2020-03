La direction de Sixers fait un gros don à Philabundance pour lutter contre la faim

Tout récemment, Josh Harris, associé directeur des Philadelphia 76ers, et le reste du groupe de gestion ont pris la décision controversée de réduire de 20% le salaire de certains employés. Après un certain réexamen, ils ont changé leur position à ce sujet et maintenant ils font des dons pour aider à lutter contre la faim pendant cette période.

Philabundance est une organisation qui aide à lutter contre la faim à Philadelphie et Harris et son partenaire David Blitzer font un gros don à l’organisation pour aider pendant cette période de besoin. Avec l’épidémie de COVID-19 qui balaie le monde et oblige les gens à rester chez eux, certains pourraient se retrouver sans nourriture et c’est là que Philabundance entre en jeu.

L’étoile Ben Simmons et son travail avec le «Philly Pledge» ont également joué un rôle dans cette affaire.

Le monde s’en sortira. Cela prendra un certain temps, mais tout le monde doit suivre les directives du CDC – Center for Disease Control – et rester à l’intérieur. Plus il y a de gens à l’intérieur, plus vite cela peut être fini.

.