La FA Cup est magnifique, même si les plus grandes équipes d’Angleterre s’en moquent

Le premier week-end de janvier est une date importante dans le calendrier footballistique anglais. Alors que d’autres ligues sont enveloppées dans des couvertures, sirotant du cacao chaud et regardant par les fenêtres givrées un ciel sombre, le football anglais exécute un ancien et puissant rituel: le troisième tour de la FA Cup.

Le troisième tour est, en fait, le neuvième tour; il y a six tours de qualification, commençant en août, qui précèdent le premier tour proprement dit. Mais le troisième tour est le moment où la compétition devient globale: les grands garçons de la Premier League et du Championnat daignent rejoindre le reste du pays.

En conséquence, c’est le seul moment de l’année où toute la pyramide du football anglais, du sommet aux racines tentaculaires, est réunie. De West Ham à West Didsbury & Chorlton. Toutes les équipes, grandes et petites. Bien sûr, la plupart des très petits ont été éliminés à ce stade, mais ils étaient là, une fois. Tous passent, même s’ils ne sont pas ensemble.

Il y a très longtemps, la FA Cup était plus importante que la ligue. Ces jours sont révolus: pour le meilleur de l’Angleterre, il se situe loin derrière la Premier League et la Champions League. Mais il conserve encore une partie de son ancienne puissance, et le week-end du troisième cycle est sa cérémonie annuelle de renouvellement. Un carnaval de tasses de papier d’aluminium, avec des géants abattus en direct à la télévision nationale.

Quelle que soit la hauteur des ambitions de votre club, quelle que soit la richesse de son propriétaire, il est lié à travers cette compétition – avec plus de 700 autres équipes – au vaste, ancien et incroyablement bel écosystème du football anglais. Et ce sentiment d’unité, ce sentiment d’appartenance impressionnant et humiliant, peuvent parfois durer jusqu’au moment où les files d’attente de départ sont annoncées:

moi, avant les files d’attente: la fa cup est une merveilleuse compétition et doit être préservée à tout prix

moi, après avoir vu Ross Barkley dans le 11 de départ: quelle farce, lancez immédiatement toute la tasse dans l’espace

– Graham MacAree (@MacAree) 5 janvier 2020

Voici ce qui s’est passé.

Liverpool Jrs 1-0 Everton



Un cas intéressant pour les pédants parmi nous: est-ce que cela comptait techniquement comme un meurtre de géant? Liverpool a 14 points d’avance sur le sommet du football anglais, ce qui, selon vous, pourrait empêcher toute magie de la coupe. De plus, ils battaient toujours Everton à Anfield. Vous seriez pardonné de regarder le score et de penser: attendez, ont-ils mal imprimé 10?

Mais Liverpool a décroché cette dernière victoire avec une équipe d’enfants footballeurs. Plus Adam Lallana, qui semble toujours avoir quelque chose d’enfant en lui – un clin d’œil, peut-être, et un air de nostalgie de la bande dessinée débraillée. Catapultes et bombes puantes. Il devrait vraiment porter des cerceaux noirs et rouges. Mais nous nous éloignons.

Il y aura beaucoup de choses que les fans de Liverpool pourront regarder avec émotion cette saison. Mais cette victoire sera cachée, ce qui a ouvert de nouvelles frontières en termes de vantardise. La seule question qui reste est: que font-ils la prochaine fois qu’Everton se déplacera? Une équipe encore plus jeune? Faites glisser des vétérans de la boîte des réalisateurs? Coller le haut Mighty Red?

Ou peut-être: ne placez personne du tout. Sortez du trot Everton, sur le terrain d’Anfield. Aucune équipe en rouge n’apparaît, mais l’arbitre siffle quand même. Un long silence épouvantable s’étend, un néant oppressant qui s’infiltre dans le cœur et l’esprit des maudits joueurs d’Everton. Le poids des années descend. Et l’un d’eux fond en larmes, se retourne et enfonce la balle dans son propre filet.

Arsenal 1-0 Leeds United

Leeds n’était-il pas amusant? Évidemment, même poser cette question semble légèrement hérétique, car le but de Leeds est de jouer le méchant. Sale Leeds. Mais ici, ils étaient lisses – Leeds, Leeds ambitieux – passant 45 belles minutes à trancher Arsenal en rubans délicats.

Dommage qu’ils n’aient pas marqué. Un peu d’oubli. Surtout depuis que les joueurs d’Arsenal sont tous entrés dans le vestiaire à la mi-temps pour trouver Mikel Arteta, qui a ensuite (nous supposons) passé 15 minutes à dire: «Ça va. C’est d’accord. Je ne suis pas Unai Emery. Je ne le suis vraiment pas. Tu es libre.”

En fin de compte, le jeu a éclaté comme un microcosme d’une saison Bielsa: commencer comme un train, finir comme un tracteur. Mais il y en avait assez sur Leeds pour suggérer que s’ils réussissent à sortir du championnat cette fois-ci, et si Bielsa reste, alors ils seront très amusants en Premier League. Comparez et comparez leurs performances aux Emirats avec celles de Manchester United il y a quelques jours, et essayez de ne pas rire trop fort.

Wolves 0-0 Red Devilzzzzzzzzzzzzzz

La saison dernière, United s’est rendu à Molineux en FA Cup et a été complètement battu par une équipe effervescente de loups. Cette fois-ci, ils ont entraîné les Wolves à leur niveau et, entre eux, les deux équipes ont produit l’un des matchs les plus abrutissants de la saison. Signes d’amélioration clairs et non ambigus.

Autres géants, morts et mutilés

En vérité, c’était un joli coup de feu. Wayne Rooney est de retour pour une tournée d’adieu avec Derby County, et son partenariat dynamique au milieu de terrain avec Tom Huddlestone s’est avéré trop pour Crystal Palace. Les Spurs et Newcastle étaient respectivement détenus par Middlesbrough et Rochdale.

Cependant, Watford n’a pas fait face à une telle indignité, prenant une avance de 3-0 en première mi-temps contre Tranmere Rovers, puis tenant –

– attendez quoi? Trois buts Tranmere en seconde période? Blimey.

Imaginez devoir aller s’asseoir dans une petite pièce avec Nigel Pearson après cela. Il s’agit d’un homme qui a combattu une meute de chiens sauvages avec un bâton de marche. Certains managers planifient une formation supplémentaire après une humiliation particulière. Pearson, nous le pensons, pourrait instituer un rapide Hunger Games. Juste pour faire bouger un peu les choses.