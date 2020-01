“La famille NBA est désolée”

Le commissaire de la NBA, Adam Silver, cet après-midi, il a offert une déclaration officielle dans laquelle il montre toute la douleur que vivent le basket-ball professionnel et les sports en général pour la mort tragique de l’ancienne escorte des Lakers de Los Angeles, Kobe Bryant, et de sa fille de 13 ans, Gianna, qui est décédé avec trois autres personnes dans un accident d’hélicoptère en Californie.

27/01/2020 à 01:04

CET

Sport.es

“La famille NBA est dévastée par la mort tragique de Kobe Bryant et de sa fille, Gianna”, écrit Silver.

“Pendant 20 saisons, Kobe nous a montré ce qui est possible quand un talent remarquable est combiné avec une dévotion absolue pour gagner. Il a été l’un des joueurs les plus extraordinaires de l’histoire de notre sport avec des réalisations légendaires: cinq championnats NBA, un prix MVP NBA, 18 sélections d’étoiles NBA et deux médailles d’or olympiques “, explique Silver.

“Mais on se souviendra plus de lui pour avoir inspiré des gens du monde entier à acheter un ballon de basket et à concourir du mieux qu’ils peuvent. Il était généreux avec la sagesse qu’il a acquise et considérait que c’était sa mission de le partager avec les générations futures de joueurs, particulièrement ravi de transmettre son amour du jeu à Gianna “, a déclaré le commissaire de la NBA.

