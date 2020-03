La fausse saison de Tobias Harris se poursuit avec Félicitations à Matisse Thybulle

Pour ceux qui ne suivent pas l’attaquant des Philadelphia 76ers Tobias Harris sur Instagram, il a commencé à poster comme si la saison NBA en cours n’était pas actuellement suspendue.

Harris a posté une photo de lui-même et de Joel Embiid jeudi, disant entre autres “Great W ce soir”. Le message a suscité beaucoup de réactions, le gardien des Brooklyn Nets Spencer Dinwiddie plaisantant sur le fait que Harris faisait référence à une “mêlée fermée” imaginaire dans laquelle les Nets dominaient les Sixers.

Pour ne pas être découragé, Harris continue sur ce thème actuel. Il a publié un article sur la soirée «carrière» de la recrue des Sixers Matisse Thybulle samedi, Thybulle répondant et disant qu’il doit le succès aux heures passées à apprendre la danse «Renegade».

Harris a beaucoup d’humour, bien qu’il soit clair à quel point les joueurs manquent le match.

La NBA a suspendu la saison régulière en raison de la pandémie de coronavirus mercredi dernier, et la maladie a déjà eu un impact tangible sur les joueurs et les organisations de la ligue.

De plus, les officiels de la ligue ont encouragé les joueurs et les entraîneurs à rester dans leurs marchés respectifs et à rester aussi isolés que possible. De toute évidence, ces circonstances sont totalement contre nature, en particulier pour les joueurs, qui sont habitués à être entourés de coéquipiers, d’entraîneurs, d’entraîneurs, etc. sous des prétextes normaux.

On ne sait pas quand ni même si la saison reprendra, bien que Harris aimerait avoir l’opportunité d’améliorer sa course de bonne forme. Le joueur de 27 ans a lutté avec un manque d’efficacité du périmètre au début de l’année, mais il est rapidement devenu l’une des armes les plus fiables de Philly au-delà de l’arc au cours des derniers mois.

En tout cas, Harris semble déterminé à faire renaître le basket-ball, même s’il se présente sous la forme de médias sociaux.