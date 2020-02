La femme de Kobe Bryant poursuit la compagnie d’hélicoptères

Un mémorial a lieu lundi au Staples Center pour honorer Kobe Bryant et sa fille Gianna, décédées avec sept autres personnes dans le tragique accident d’hélicoptère le 26 janvier à Los Angeles. Vanessa Bryant, L’épouse de Kobe, a décidé d’intenter une action en justice et a déposé une plainte contre la compagnie d’hélicoptère, Island Express Helicopters et Island Express Holding Corp, publié par «LA Times».

24/02/2020 à 20:08

CET

SPORT.es

Parmi les 27 chefs d’accusation présentés par le procès, l’homicide téméraire se démarque, ainsi que les dommages-intérêts généraux, les dommages économiques et les dommages-intérêts punitifs. Le mémoire fait valoir que le pilote Ara Zobayan, qui a également perdu la vie dans l’accident de Calabasas, Il n’a pas “utilisé l’opération habituelle pour piloter l’appareil” et a été “négligent”.

Le procès indique que “la conduite négligente de Zobayan pour laquelle le défendeur Island Express Helicopters en tant que responsable indirect à tous égards & rdquor;.

