La FIFA va donner de l’argent aux équipes pour qu’elles ne cessent pas leurs activités

Les annulations de matchs causées par la pandémie de coronavirus frappent durement le football professionnel, de nombreux clubs réduisant leurs salaires ou prévoyant de le faire dans un avenir immédiat. Sans fin évidente de la crise en vue, la FIFA prévoit d’utiliser une partie de ses réserves de liquidités pour éviter que les équipes ne subissent des dommages financiers irréparables.

La FIFA, l’instance dirigeante du football mondial, gagne de l’argent en vendant les droits médias et de parrainage aux Coupes du monde masculines et féminines, ainsi qu’à plusieurs autres compétitions de moindre envergure. Il dispose actuellement de 2,7 milliards de dollars de réserves de trésorerie, et un porte-parole de la FIFA a confirmé que l’organisation était en discussion pour fournir une aide financière aux organisations de football du monde entier.

La FIFA est dans une situation financière solide et il est de notre devoir de faire tout son possible pour les aider dans leur heure de besoin. Par conséquent, nous confirmons que la FIFA étudie les possibilités de fournir une assistance à la communauté du football du monde entier après avoir procédé à une évaluation complète de l’impact financier de cette pandémie sur le football.

Le format exact et les détails de cette assistance sont actuellement examinés et discutés en consultation avec les associations membres de la FIFA, les confédérations et d’autres parties prenantes, sachant qu’une décision doit être convenue et annoncée dans un proche avenir.

En raison de l’ampleur du problème et de la nécessité de l’approbation du Conseil de la FIFA – qui comprend des représentants des six continents – il sera extrêmement difficile de parvenir rapidement à un accord. Des milliers de clubs sont dans une certaine mesure en difficulté financière, donc déterminer qui obtient de l’aide de la FIFA et sous quelle forme elle sera un défi de taille.

Mais, comme l’indique la déclaration du porte-parole de la FIFA, l’organisation doit élaborer un plan rapidement. Les radiodiffuseurs commencent déjà à suspendre le paiement des droits médias, et ce problème devrait s’accélérer rapidement. Les paiements de parrainage pourraient également se tarir bientôt. Même si le pire de la pandémie se termine dans quelques mois, le football professionnel pourrait mettre plusieurs années à se rétablir.