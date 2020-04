La fille de LeBron James, Zhuri, est la dirigeante de la famille TikTok

J’ai vu un tweet qui disait “C’est Zhuri et les Zhurettes à ce stade” et j’ai failli m’étouffer avec la précision. Zhuri, le plus jeune enfant de LeBron James, transporte la star des Lakers, sa mère Savannah et ses frères Bronny et Bryce sur TikTok.

Entrez dans la danse “Toosie Slide”, la nouvelle chanson virale de Drake qui n’a absolument aucun membre de James excité, sauf l’enfant de cinq ans. Regardez Zhuri aligner l’équipe, donner le ton, puis les faire honte à tous en commençant par une scission.

Légende.

Ce n’est pas nouveau non plus.

Zhuri James dirige le Tik Tok de la famille. Nous n’avons pas d’autre choix que de stan.