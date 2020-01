La fin de Carlos Beltran-Mets était extrêmement stupide et mal gérée

Carlos Beltran est sorti en tant que manager des Mets avant même d’avoir géré un jeu, alors que les retombées du scandale du vol de panneaux électroniques Astros s’élargissent encore et de la manière la plus parfaite possible pour les Mets.

La dernière saison de Beltran en tant que joueur remonte à 2017, en tant que principal frappeur désigné des Astros. Il n’a frappé que .231 / .283 / .383 avec 14 circuits et était en dessous du niveau de remplacement, mais il a été utile à l’équipe à bien des égards, les vétérans sont: le leadership, le mentorat et une autre grande chose.

“Environ deux mois après le début de la saison 2017, un groupe de joueurs, dont Carlos Beltrán, a discuté du fait que l’équipe pourrait améliorer le décodage des signes des équipes adverses et la communication des signes au frappeur.”

C’était une ligne du rapport de la Major League Baseball lundi détaillant l’enquête de la ligue et la punition des Astros, du commissaire Rob Manfred. Bien qu’elle soit plutôt inoffensive en soi, cette phrase est la seule fois où un joueur d’Astros a été mentionné dans le rapport.

Aucun joueur d’Astros n’a été du tout puni par la MLB, bien que le rapport soit très clair pour souligner qu’il s’agissait d’un stratagème de vol de panneaux électroniques dirigé par les joueurs, avec l’entraîneur d’alors Alex Cora. Manager A.J. Hinch et le directeur général Jeff Luhnow ont chacun été suspendus par la MLB pour la saison 2020, puis licenciés par les Astros. Cora, qui n’a pas encore été suspendu par la MLB, mais uniquement parce que la ligue enquête toujours sur des allégations concernant ses Red Sox 2018, a été licencié par Boston mardi. Leurs crimes de baseball, concernant les Astros, permettaient à de tels méfaits de se produire sous leur surveillance et, dans le cas de Cora, d’être un participant actif au stratagème.

Leur punition était rapide et sévère, leur réputation ternie à jamais. Et bien qu’aucun joueur ne soit tombé pour cela – probablement parce que c’était un moyen de faire coopérer 23 astros actuels et anciens avec l’enquête de la MLB – Beltran a été nommé dans le rapport comme un signal fort clair le jour où il faisait partie intégrante du régime.

Les Mets, qui ont engagé Beltran comme manager le 4 novembre, l’ont licencié jeudi. Le communiqué de presse et les commentaires de l’équipe indiquent que son départ a été mutuellement convenu, mais allez. David Lennon de Newsday a rapporté que Beltran se battait pour garder son emploi, ce qui ne ressemble guère à une décision mutuelle.

Peu importe la façon dont Beltran a été licencié, le premier manager de la MLB à être licencié avant de gérer un match depuis Wally Backman en 2004, lorsque des arrestations précédentes pour violence domestique et conduite sous influence sont survenues après l’embauche des Diamondbacks. Ce qui compte, c’est que Beltran soit parti, et de la manière la plus Mets possible.

Lors de la conférence de presse de jeudi, il est devenu clair que les Mets étaient aveuglés par le rapport de lundi de la MLB.

“Nous avons entendu des sources – le bureau du commissaire, etc. – que Carlos n’allait pas être suspendu, a déclaré le propriétaire Jeff Wilpon. «Je pense que le changement a été, lorsque le rapport a été publié, à quel point il était important.»

Les Mets ont embauché Beltran le 4 novembre. Le premier rapport sur le stratagème de vol de signes électroniques des Astros par Even Drellich et Ken Rosenthal de The Athletic, celui qui a incité la MLB à enquêter de manière approfondie, a été publié le 12 novembre. Un jour plus tard , cette paire connectait Hinch, Cora, et plus important encore aux Mets, Beltran, au schéma.

Pourtant, les Mets n’ont même pas du tout interrogé Beltran à ce sujet.

“Nous avons tous été surpris”, a déclaré jeudi le directeur général Brodie Van Wagenen aux journalistes. «Je n’ai pas vu, et personne au sein de l’organisation Mets ne savait que cette situation s’était produite en 2017 ou qu’il était possible que ces informations deviennent publiques. Nous n’avions aucune connaissance. »

Cela correspond à un modèle pour les Mets, datant même avant l’embauche de Beltran. De Tim Healey à Newsday:

Les Mets ont également affirmé leur ignorance à ce sujet lorsqu’ils ont embauché Beltran le 1er novembre. Malgré un sentiment de paranoïa public et privé qui a suivi Houston ces dernières années et bien que Van Wagenen soit très proche du directeur des Astros suspendu / congédié, AJ Hinch, son ancien Le coéquipier de Stanford, Van Wagenen, a déclaré jeudi qu’il n’avait entendu aucun «grondement» de comportement sommaire d’Astros lors de la recherche d’un manager d’un mois par l’équipe.

Il est étonnant que la question n’ait même pas été posée.

Beltran était réputé pendant ses jours de jeu pour son excellente perception, bien avant que l’électronique n’entre dans la mêlée. Il a pu détecter les machinations des autres équipes avec des sens aiguisés et un sens du baseball irréprochable. Mais les Mets en tant qu’organisation ne partagent pas cette perception et n’ont pas vu le résultat inévitable de jeudi arriver jusqu’à ce que ce soit évident.

Ce qui est frustrant pour les Mets, c’est qu’ils sont plutôt bons. Il y a beaucoup de raisons d’être enthousiasmés par la liste, et Beltran a certainement fait le buzz autour de rejoindre l’équipe.

Mais maintenant, les Mets sont des dommages collatéraux, des éclats d’obus provenant d’un stratagème de vol de signe d’Astros vieux de deux ans. Pour aggraver les choses, les Mets doivent maintenant trouver un manager moins d’un mois avant le début de l’entraînement au printemps, et ils ont une concurrence sur ce marché des Astros et des Red Sox, également sans gouvernail grâce aux retombées de cette semaine et l’une des plus grandes des scandales pour faire vibrer le sport.