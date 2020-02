La fin de la saison régulière promet beaucoup

Avec un mois et demi de la saison régulière restant, nous proposons d’analyser quelles sont les histoires les plus importantes à suivre avant l’arrivée des éliminatoires.

Les Bucks à la recherche des 70: Milwaukee possède l’une des meilleures marques de saison régulière de l’histoire, car si elle presse à la fin de la saison, elle peut atteindre 70 victoires. Des doutes surgissent quant à la dose que Mike Budenholzer va doser à ses garçons puisqu’il a la première place à l’Est presque assurée, mais ils peuvent faire l’histoire.

L’est est défini: Entre la deuxième équipe de la Conférence Est (Toronto) et la sixième (Indiana), il n’y a que huit matchs à part, une situation qui devient plus grave pour des équipes comme Boston ou Miami qui peuvent se terminer juste derrière les Bucks ou même sans avantage sur le terrain. Les quatre mentionnés et Philadelphie seront joués de la 2e à la 6e place, cruciale pour les séries éliminatoires.

Los Angeles se prépare à la bataille: Les Lakers et les Clippers continuent de s’armer pour l’éventuelle bataille en séries éliminatoires. Ceux menés par Doc Rivers sont en retard au classement mais les renforts de Marcus Morris et Reggie Jackson peuvent lui donner un plus à égaler. La position des deux sera déterminante, car ils pourraient même se faire face au deuxième tour.

Le retour de Stephen Curry: À deux reprises, MVP a été perdu presque toute la saison en raison d’une blessure à la main, mais dès les premiers jours de mars, nous pourrions avoir le retour de l’un des meilleurs tireurs de tous les temps. Cela ajouté au retour possible également de Klay Thompson peut nous laisser voir une partie des Warriors 2020/21, qui reviendra pour tout.

