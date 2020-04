La Floride juge le sport «essentiel»; Option à Orlando pour la NBA de reprendre

La NBA est suspendue depuis le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus qui a également suspendu la plus grande partie du monde. Cependant, il pourrait y avoir un certain espoir de retour des sports plus tôt que certains experts ne l’avaient prévu.

La courbe représentant la propagation du virus commence à montrer des progrès, car la plupart des Américains prennent les précautions de distance nécessaires pour rester en sécurité et ralentir la propagation du virus. Ces développements ont fait croire à Mark Cuban, associé directeur de Dallas Mavericks, que la NBA pourrait reprendre dès le début du mois de juin. Ensuite, la NBA a commencé à élaborer un plan de «retour au basket» de 25 jours qui donne aux équipes et aux joueurs le temps de se remettre en forme avant que tout ne recommence.

Une nouvelle ride s’est développée mardi alors que la Division de la gestion des urgences de l’État de Floride considérait le sport professionnel comme un «service essentiel» dans cette note de service, qui prolongeait un décret du gouverneur Ron DeSantis. Cela semble signifier que les sports professionnels peuvent être pratiqués en Floride, dans des gymnases et des stades vides, et cela donne à la NBA la possibilité de reprendre à Orlando, l’une des villes récemment répertoriées par le New York Post en option. La ligue pourrait faire descendre les équipes sur Orlando et commencer les séries éliminatoires de cette façon dans le but de couronner un champion.

Marc Berman a écrit:

La destination évidente pour un événement sur un site est UNLV à Las Vegas, qui a accueilli des ligues d’été récentes avec les 30 clubs. Les hôtels sont nombreux. L’une des destinations qui aurait été discutée était les Bahamas. Selon une source de la NBA, il y a également eu des discussions internes sur Orlando, Atlantic City, Hawaï et Louisville accueillant les éliminatoires.

Cela ne signifie pas le retour imminent du sport, mais il offre de la lumière au bout d’un tunnel sombre. D’ici là, veuillez suivre les directives du CDC, car nous faisons tous notre part pour ralentir la propagation du virus.

