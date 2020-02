La force et la grâce de Vanessa Bryant nous aideront à trouver une clôture – The Athletic

LOS ANGELES – Nous regardons Vanessa Bryant depuis 20 ans. Comment ne pourrions-nous pas? Fille du sud de la Californie, elle est devenue une célébrité soudaine. Elle a grandi sous les projecteurs de son mari irisé et est devenue une femme dévouée et une mère aimante de quatre filles. Mais nous ne l’avons jamais connue. Pas comme si nous le connaissions. Sa vie privée était toujours privée et sa vie publique était toujours celle de la femme à côté de Kobe Bryant.

Pendant que Kobe gagnait des championnats et établissait des records de pointage, Vanessa a attendu la plupart des nuits à l’extérieur du vestiaire des Lakers, tenant la main de leurs filles, gardant pour elle et son cercle. Nous savions tout sur la force et la détermination de Kobe. Il l’a montré tous les soirs sur le terrain. Nous ne savions pas qu’il vivait également au sein de Vanessa.

Nous le savons maintenant. Mon dieu, comment nous savons.

Vingt-neuf jours après la mort de Kobe Bryant et de sa fille de 13 ans, Gianna, dans un accident d’hélicoptère, une foule de 20 000 personnes s’est levée et a donné à Vanessa un …

.