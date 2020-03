La «Formule 1: Drive to Survive» de Netflix montre le meilleur drame sportif

La deuxième saison de Formule 1: Drive to Survive de Netflix a été abandonnée le 28 février, et elle est tout aussi bonne que la première saison extrêmement bien reçue. Comme tout bon millénaire, j’ai regardé toute la série en quelques jours, même si la nouvelle saison de Formule 1 ne commence que le 15 mars. Les dix épisodes d’une demi-heure sont extrêmement bingeable.

Huit équipes obtiennent un temps d’antenne important au cours des 10 épisodes de l’émission. Les grandes équipes ont manqué le spectacle de l’année dernière, mais après avoir vu le succès, elles ont décidé qu’elles voulaient participer à l’action. Ferrari et Mercedes figurent, mais tout comme la saison 1, les très bonnes choses viennent d’équipes en difficulté comme Williams et Haas.

Notamment absents de l’émission, Racing Point et Alfa Romeo, qui ont presque exactement répondu aux attentes la saison dernière, et rendent les mêmes pilotes pour 2020. Les producteurs ont choisi de ne forcer aucun drame pour ces équipes. Les fans de l’adolescent shitposter / streamer Twitch / pilote McLaren Lando Norris seront également déçus de voir qu’il est à peine mentionné.

Ce qui manque est cependant beaucoup moins important que ce qui est dans la série. Drive to Survive est toujours incroyable, et une introduction parfaite au meilleur feuilleton dans les sports. Spoilers mineurs ci-dessous.

Est-ce une émission de téléréalité? Est-ce un documentaire? Je ne sais pas, c’est vraiment bien

Je ne sais pas trop comment classer Drive to Survive. C’est définitivement plus documentaire que la télé-réalité, bien que les interviews semblent très influencées par la télé-réalité.

Peu importe comment vous l’appelez, l’émission est faite par le niveau d’accès accordé aux producteurs. Parce que les équipes ont la promesse que le spectacle ne sera pas diffusé avant la fin de la saison et que la composition des pilotes pour la saison suivante est définie, ils sont libres d’être eux-mêmes. Il ne semble pas que les pilotes ou les directeurs des équipes soient gardés de quelque façon que ce soit. Le résultat est un spectacle qui fait un excellent travail de promotion de ce qui fait de la F1: un drame hors piste.

La Formule 1 est essentiellement la WWE pour les Européens riches. Les courses sont aléatoires, mais la politique et les promotions sont les choses vraiment captivantes. Si vous regardez une course de F1 sans aucune connaissance de son fonctionnement interne, cela peut ne pas sembler si intéressant. Mais lorsque vous comprenez les ramifications en coulisse d’un résultat, une passe pour la 10e place peut sembler aussi importante qu’une passe pour la première.

Le format de l’émission permet aux téléspectateurs de pénétrer dans ce monde en se concentrant sur les arcs narratifs de personnages individuels et d’équipes, plutôt que de raconter une histoire chronologique. Et bien que l’émission saute dans le calendrier, elle n’est ni trompeuse ni déroutante. J’imagine que c’était un choix difficile pour les producteurs, mais ils ont bien fait les choses.

Plus important encore pour les besoins du spectacle, la F1 est également impliquée dans la production, elle fonctionne donc également comme une publicité. Les téléspectateurs se retrouvent avec une compréhension de plusieurs intrigues et pour qui s’enraciner en 2020. Je pense qu’il serait difficile de sortir du spectacle sans vouloir suivre une équipe ou un pilote dans la saison à venir.

C’est si douloureux quand on sait ce qui s’en vient

Si vous n’avez pas suivi la saison 2019 de F1, vous aurez une expérience différente en regardant ce spectacle que moi. Mais si vous avez suivi la saison dernière, vous vous retrouvez à dire “oh noooo” à l’écran plusieurs fois juste avant la grande révélation.

Les résultats de scénarios impliquant des pilotes comme Pierre Gasly et Niko Hulkeberg, et des équipes comme Haas et Williams, sont annoncés bien à l’avance. Les portions couvrant la mort de Niki Lauda et d’Anthoine Hubert sont probablement des larmoyants plus sérieux quand vous les voyez arriver.

Si vous n’avez pas suivi la F1 l’année dernière et regardé le spectacle, faites-moi savoir si la préfiguration était évidente pour vous. Je suis très curieux.

Guenther Steiner est à nouveau le meilleur personnage

La vedette de la première saison de Drive to Survive était le directeur de l’équipe de Haas, Guenther Steiner, un personnage hilarant qui maudit ses pilotes et son personnel d’une manière que les entraîneurs de football américain envieraient. L’anglais n’est pas sa langue maternelle, mais c’est un artiste avec le mot f.

La vie familiale de Steiner est présentée en contraste frappant avec la façon dont il agit sur la piste. Il est très calme et gentil avec sa femme et sa fille, et est présenté comme un mari et un père aimant.

Mais ensuite, il doit aller travailler et s’occuper du travail criblé d’erreurs de ses ingénieurs et chauffeurs.

«Ce n’est pas un putain de jardin d’enfants ici», explique Steiner à son personnel à un moment donné. Après une collision entre les pilotes Haas Romain Grosjean et Kevin Magnussen, Steiner livre la meilleure ligne de la série.

“Gene dépense 100 millions de dollars par an de son propre argent”, dit Steiner à ses pilotes, se référant au propriétaire de l’équipe Gene Haas, “et veut débrancher la fiche et laisser tout le monde tomber à cause de deux putains d’idiots.”

Haas ne s’est jamais vraiment amélioré après cela, mais Steiner a toujours son travail, tout comme Grosjean et Magnussen. Leur propriétaire n’a pas débranché, bien qu’il n’ait pas été en mesure de recruter un sponsor en titre pour remplacer la malheureuse Rich Energy.

Je n’ai aucune idée de ce que fera Haas en 2020, mais je sais que Steiner sera probablement le meilleur personnage de la saison 3 de la série.

Je sympathise tellement avec Claire Williams

Williams Formula One a remporté sept championnats du monde de pilotes et neuf championnats de constructeurs sous la direction du fondateur légendaire Frank Williams. Mais leurs derniers honneurs sont venus en 1997, et la fille de Frank, Claire, a été chargée de transformer l’équipe. Jusqu’à présent, elle a échoué – Williams était de loin la pire équipe de la grille en 2019 – et il est impossible de dire si c’est parce qu’elle ne peut pas le pirater, ou en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.

Dans la bande-annonce de la saison 1, Claire Williams a dit quelque chose qui me colle depuis que je l’ai entendu: “Chaque jour, je m’évanouis en sueur froide en pensant:” ai-je les compétences pour le faire? “”

C’est quelque chose que je pense que beaucoup de femmes ont ressenti au travail. Beaucoup d’hommes aussi, mais c’est une expérience féminine disproportionnée.

Dans le cas de Williams en particulier, elle a atteint le poste le plus élevé de toutes les femmes en F1, une organisation qui a toujours été scandaleusement chauvine. Ses détracteurs soutiendront qu’elle n’a son emploi que grâce à son père, et ses partisans soutiendront que le directeur d’équipe le plus qualifié et le plus expérimenté au monde ne pourrait pas renverser Williams avec le budget le plus bas de la F1.

Le spectacle suit l’équipe Williams car il ne termine pas sa voiture à temps pour les tests de pré-saison. La rage de Claire au directeur de l’ingénierie Paddy Lowe peut être ressentie à travers l’écran, même si elle n’élève jamais la voix.

Je ne sais pas si elle se retient parce que ce n’est pas sa personnalité, ou parce qu’elle a l’impression que ce serait jugé inacceptable pour une femme de le faire. Quand Steiner explose et appelle ses subordonnés «des idiots putains», nous rions tous bien. J’ai l’impression que la réaction serait un peu différente si Claire Williams faisait de même.

“Je ne veux pas déshonorer le nom de Williams”, dit Claire dans une interview. “Je ne veux pas que Williams s’effondre sous ma montre.” Je me demande combien de fois elle se sent impuissante à empêcher que cela se produise, même si elle est ostensiblement en charge?

Leclerc contre Vettel, c’est l’histoire de la F1

En 2020, tous les regards vont se tourner vers Ferrari.

La saison dernière, le jeune Charles Leclerc a signé pour représenter la marque la plus emblématique de la F1. Il savait qu’il serait clairement un pilote n ° 2 derrière le quadruple champion du monde Sebastian Vettel. Mais à mesure que la saison avançait, l’ordre hiérarchique devenait beaucoup moins clair. Il s’avère que Leclerc pourrait être le meilleur pilote.

Le dernier championnat du monde de Vettel a eu lieu en 2013, avec Red Bull. Il est parti pour Ferrari quand il a eu l’impression que son ancienne équipe tombait à des kilomètres derrière Mercedes, mais il n’a pas pu retrouver sa forme de champion dans la célèbre voiture rouge. Après quelques finitions de deuxième place et un battage médiatique pré-saison qu’il pourrait défier Lewis Hamilton, Vettel a déçu en 2019, terminant cinquième.

Leclerc, quant à lui, a dépassé les attentes lors de sa première année avec Ferrari. Bien que Vettel ait reçu une stratégie préférentielle dans plusieurs courses – un énorme point de discorde qui a été exploré dans l’émission – Leclerc a surclassé son coéquipier. Sa victoire dans la course à domicile de Ferrari au Grand Prix d’Italie a sans doute été le moment de bien-être de l’année, et il a régulièrement surclassé Vettel. Sa quatrième place au championnat des pilotes, devant Vettel, suggère qu’il ne devrait plus devoir céder la place au vétéran.

Mais la F1 ne se limite pas à savoir qui est le meilleur à conduire. Il s’agit d’une compétition à parts égales de compétences, d’ingénierie et de politique. Et bien que Leclerc soit un meilleur conducteur que Vettel, il n’est pas un politicien. Chaque fois qu’il se plaint de l’équité de l’émission, Vettel trouve un moyen de profiter de la naïveté de Leclerc.

Cependant, c’est la seule chose que Vettel a fait mieux que Leclerc en 2019. Si toutes choses sont égales, Ferrari va commencer à se ranger du côté du jeune pilote le plus tôt possible.

Drive to Survive met parfaitement en place 2020 comme la fin d’une époque

Cette saison à venir est la dernière avec des dépenses illimitées, et la plupart des pilotes seront sans contrat à la fin de la campagne. Il y aura également de nouvelles exigences en matière de voitures pour 2021. Pour cette raison, de nombreuses équipes marchent sur l’eau cette saison, investissent dans de nouvelles installations et se préparent à pouvoir enfin concurrencer Mercedes, les leaders en fuite, en 2021.

Il est probable que cette saison sera un tour de victoire cérémoniel pour Lewis Hamilton et Mercedes avant que les choses ne se compliquent en 2021. Si les deux championnats sont les seules choses qui vous intéressent, je regrette de vous informer que cette campagne de F1 ne sera probablement pas convaincante . Mais en termes de scénarios à long terme et de drames interpersonnels, ce sera l’une des saisons les plus folles de l’histoire du sport.

Tout le monde se bat pour ses moyens de subsistance. Le travail de personne n’est sûr. Une excellente performance au milieu de terrain pourrait positionner un pilote pour le championnat du monde la saison prochaine. George Russell aura du mal à marquer un seul point pour Williams, mais il essaie toujours de prouver qu’il est prêt à suivre les traces de Hamilton chez Mercedes.

Les championnats des pilotes et constructeurs ne sont peut-être pas à gagner en 2020, mais l’avenir du sport l’est.