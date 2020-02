La foule des guerriers trolls Alex Caruso avec des chants «MVP»

Les Golden State Warriors étaient impuissants face aux Los Angeles Lakers, et les fans de Warriors qui ont regardé la défaite 116-86 ont constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de raisons d’être joyeux. Cependant, ils ont trouvé leur plaisir quand Alex Caruso a joué au cours du quatrième trimestre du match.

Le match a été pratiquement perdu lorsque les Lakers ont aligné Caruso pour jouer d’importantes minutes au quatrième trimestre. Au moment où le Bald Mamba est entré dans la mêlée, les fans de Warriors ont immédiatement sauté dans le train d’Alex Caruso et se sont amusés en donnant à Caruso les chants MVP.

C’est vraiment bizarre pour le fan occasionnel de la NBA qu’un joueur comme Caruso reçoive des chants de MVP des fans de Warriors, mais les fans purs et durs de la NBA comprennent pourquoi ils le traînent ou le couvrent d’amour. Il ne ressemble pas au joueur prototype de la NBA, mais il s’est taillé une belle place dans l’alignement des Lakers. Il compte en moyenne 5,5 points, 1,9 rebonds et 1,8 passes décisives par match. Ses dunks de haut vol soulèvent également le banc et le reste du Staples Center.

Alors que la Warriors Nation s’amusait, les Dubs ont perdu huit matchs de suite. Ils espèrent que les choses changeront pour le mieux. Pendant ce temps, Caruso espère que les bons temps continueront à venir pour le violet et l’or.

