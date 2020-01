La Française Killian Hayes mérite l’attention

Nous nous rapprochons d’un point dans la NCAA et les saisons internationales pour avoir une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler la classe NBA Draft 2020.

Au milieu de la campagne, il est presque impossible de prédire les décisions des premiers participants. Mais alors que le conseil d’administration commence à se matérialiser avec une indication plus claire de qui pourrait être une aide légitime pour les équipes de la NBA la saison prochaine, il vaut la peine de revoir un projet de factoring complet en tenant compte du choix de chaque équipe.

Notez que certains étudiants de première année très bien notés (par exemple, Scottie Lewis et Tre Mann de Floride, Patrick Williams de Floride, Trendon Watford de LSU, Kahlil Whitney de Kentucky ainsi que Wendell Moore et Matthew Hurt de Duke) n’ont pas été inclus en raison de leurs campagnes décevantes de première année. En tant que tels, ils sont susceptibles de retourner à l’école pour une saison de deuxième année et d’améliorer leur stock de brouillon où il était autrefois.

En règle générale, la sélection du meilleur joueur disponible était le facteur le plus important, même si l’adéquation de l’équipe était également soigneusement étudiée.

Choix: 1 – 14 | Choix: 15 – 30 | Choix: 31 – 40 | Choix: 41 – 50 | Choix: 51 – 60 | Choix: 31 – 40 | Choix: 41 – 50 | Choix: 51 – 60

Toutes les statistiques sont mises à jour jusqu’au 14 janvier 2020. Le projet d’ordre est défini via Tankathon le 15 janvier 2020.

1. GUERRIERS DE L’ÉTAT D’OR: Bal LaMelo, Illawarra Hawks

Garde, 6 pieds 7 pouces, 18 ans

Il s’agit d’un projet où le choix n ° 1 pourrait ne pas être sélectionné dans cette position dans les classes précédentes. Bien qu’il n’y ait peut-être pas de sélection unanime à ce stade de la saison comme Zion Williamson l’était la saison dernière, le plus jeune frère du Ball a sans doute le plafond le plus élevé de tous dans cette classe. Il faisait presque un triple double à chaque apparition contre des basketteurs professionnels de la NBL, marquant 17,1 points avec 7,9 rebonds et 6,8 passes décisives par match. Il n’était pas aussi précis sur son pull que prévu, mais il n’a pas non plus un joueur qui manque de confiance; attendez-vous à ce qu’il continue de tirer dessus et ses trois se développeront au fil du temps. Avec sa taille et sa polyvalence en attaque, il a le plus de sens dans la pole position et sa taille lui permettrait également de garder de plus grands adversaires, ce qui en fait une option pour presque toutes les équipes de la ligue, même une aussi empilée que Golden State.

2. ATLANTA HAWKS: Anthony Edwards, Géorgie

Aile, 6 pieds 5 pouces, 18 ans

Sous la direction de l’entraîneur-chef Tom Crean, l’étudiant de première année de Géorgie a été une perspective hors concours. Il est en moyenne de 18,7 points, 4,8 rebonds et 3,1 passes décisives par match au cours de sa première saison collégiale. Mais une grande partie de sa production a été aidée par son taux d’utilisation élevé. Il ne tire que 28,1% sur les tirs au saut dans une attaque définie, par Synergy, et ne tire que 24,6% sur le dribble. Il prend également trop de photos à partir de médiums profonds, tirant 25,8% sur ces regards. Heureusement, Edwards a été un défenseur au-dessus de la moyenne et compte en moyenne 1,4 interception par match. La jeune star peut également rester dans sa ville natale pour ce choix.

3. KNICKS DE NEW YORK: Killian Hayes, Ratiopharm Ulm

Garde, 6 pieds 5 pouces, 18 ans

Hayes a une vision et des instincts exceptionnels ainsi qu’une véritable mentalité de meneur de jeu pour créer des opportunités pour ses coéquipiers. Il est en moyenne de 17,2 points et 8,3 passes décisives par 36 minutes face à des talents professionnels en Euroligue. Il est également capable de créer son propre coup de feu et plusieurs de ses propres seaux n’ont pas été aidés. Comme l’a noté l’expert en chef du Bleacher Report Jonathan Wasserman, la perspective tire 153-sur-178 (85,9%) sur les lancers francs depuis le début de sa campagne 2018-19. Hayes a un coup de tir très naturel et c’est quelqu’un dont le battage médiatique devrait continuer de croître.

4. CAVALIERS DE CLEVELAND: Onyeka Okongwu, USC

Grand, 6 pieds 9 ans, 19 ans

Le joueur qui a le plus aidé son repêchage est Okongwu, qui marque 16,9 points et 8,7 rebonds par match. Il a 32 dunks jusqu’à présent cette saison, ce qui le classe au sixième rang parmi tous les joueurs de la NCAA et peut être l’une des menaces de lob les plus immédiates en NBA. Le grand homme est de 13 pour 18 (72,2%) lorsqu’il roule dans le panier dans des ensembles de pick-and-roll, ce qui montre comment il peut s’intégrer dans un programme professionnel. Sur le plan défensif, son pourcentage de bloc (10,7%) ne suit qu’un seul joueur de basket-ball universitaire cette année. Il jouerait un fantastique match à deux avec Darius Garland et il pourrait aider leur profondeur en première ligne avec le départ probable de Kevin Love.

5. ASSISTANTS DE WASHINGTON: RJ Hampton, Nouvelle-Zélande Breakers

Garde, 6 pieds 5 pouces, 19 ans

Les Wizards de Washington sont loin d’être proches d’une franchise gagnante mais ils ont un talent extraordinaire à l’aile avec Bradley Beal. S’ils ajoutent à cela en sélectionnant Hampton, qui peut se développer sous la direction de Beal, les fans peuvent vendre de l’espoir à une franchise qui en a pris goût avec le jeu impressionnant de Rui Hachimura lors de sa campagne de recrue jusqu’à présent. Comme Hachimura, cependant, Hampton aura besoin de temps pour se développer.

6. PISTONS DE DÉTROIT: Tyrese Haliburton, État de l’Iowa

Garde, 6 pieds 5 pouces, 20 ans

L’étudiant en deuxième année de l’État de l’Iowa est l’une des perspectives les plus polarisantes de la mémoire récente. Il produit jusqu’à présent 16,6 points, 5,9 rebonds et 7,7 passes décisives par match cette saison. Le gardien a été un tireur solide, reliant 41,3% de ses tentatives à trois points. Son taux d’aide (39,1%) se classe parmi les 5 premiers parmi tous les sous-classes de la NBA. Haliburton correspond également au projet de loi comme peut-être la garde la plus longue de cette classe de tirant d’eau, mesurée avec une envergure de 7 pieds. En tant que défenseur, le gardien fait en moyenne 2,6 interceptions par match et son taux de interception (4,0%) se classe au troisième rang dans le Big 12. Il semble être un parfait meneur d’avenir pour les Pistons en reconstruction, qui n’ont pas beaucoup d’une direction.

7. CHICAGO BULLS: James Wiseman, États-Unis

Grand, 7 pieds 1 an, 19 ans

La plus grande raison pour laquelle Wiseman est si haut sur les planches de repêchage est qu’il était le joueur n ° 1 du RSCI, qui regroupe tous les meilleurs classements des lycées du pays. L’autre facteur le plus important est sa taille massive, notamment son envergure de 7 pieds 6 pouces. Bien qu’il soit difficile de voir quoi d’autre il peut ajouter à son jeu alors qu’il est loin de la NCAA après un bref passage avec les Memphis Tigers, il peut être un projet de développement attrayant. Tout comme Edwards à New York, les lumières de Chicago seraient un excellent moyen pour Wiseman de commencer sa carrière professionnelle.

8. CHARLOTTE HORNETS: Isaac Okoro, Auburn

Aile, 6 pieds 6 ans, 19 ans

L’aile de première année hyperathlétique a montré un bon mélange d’avantages offensifs et défensifs pour son équipe invaincue d’Auburn, avec une moyenne de 13,2 points avec 4,5 rebonds par match. Son tir de saut est toujours en cours, mais il termine bien près du panier, se connectant à 65 pour 88 (73,9%) pour des regards à moins de cinq pieds du panier. En tant que défenseur, il est l’élite qui garde le périmètre et a également en moyenne 0,9 interceptions et 1,0 bloc par match. Ils ont besoin d’un solide défenseur aux côtés de leur jeune zone arrière et après avoir bien frappé sur la sélection PJ Washington, cela pourrait être un autre choix fantastique.

9. PÉLICANS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS: Obi Toppin, Dayton

Attaquant, 6 pieds 9 pouces, 22 ans

Les Pélicans de la Nouvelle-Orléans vont être une équipe probablement définie par Zion Williamson pour les années à venir. Tout comme Williamson, Toppin est un haut voleur qui mène actuellement la NCAA en dunks avec 3,2 par match. Mais il n’obstruera pas la peinture de la zone de dunker car il fait en moyenne 2,6 tentatives de tir à trois points par match. Lors de la détermination des ajustements potentiels pour les pélicans, il convient de considérer leur capacité à commettre une infraction de transition en raison de leurs plans. En tant que tel, il est important de noter que Toppin est 27 pour 38 (71,1%) sur ces opportunités.

10. SACRAMENTO KINGS: Vernon Carey, duc

Grand, 6 pieds 10, 18 ans

Les Kings pourraient poursuivre leur tradition de repêchage de grands hommes de Duke en ajoutant Carey au mélange. Il rejoindrait Marvin Bagley et Harry Giles en tant qu’anciens Blue Devils en première zone pour Sacramento. Carey a été un joueur d’élite de basket-ball universitaire, avec une moyenne de 17,4 points et 8,6 rebonds par match. Il mène tous les étudiants de première année en pourcentage de rebond défensif (28,0%), se classe parmi les 5 premiers étudiants de première année en total de dunks (24) et dans le Top 10 en pourcentage de bloc (7,8%). S’il finit par ajouter un pointeur à trois points plus constant à son arsenal, il pourrait très bientôt être un partant en NBA.

11. MINNESOTA TIMBERWOLVES: Nico Mannion, Arizona

Garde, 6 pieds 3 ans, 19 ans

Mannion est en moyenne de 14,4 points et 6,3 passes décisives par match, déjà un distributeur d’élite au niveau de la NCAA. Il est un marqueur de haut niveau et passe bien du pick-and-roll et son taux d’aide (36,5%) se classe actuellement au troisième rang parmi les étudiants de première année jusqu’à présent cette saison. Son ratio aide-chiffre d’affaires (2,3) est une bonne indication de son instinct. Bien qu’il soit peut-être trop jeune pour un rôle de départ la saison prochaine, il est quelqu’un qui projette dans la première unité depuis longtemps.

12. PHOENIX SUNS: Précieux Achiuwa, Memphis

Attaquant, 6 pieds 9 pouces, 19 ans

Après l’absence de Wiseman, les Tigers de Memphis se sont tournés vers Achiuwa comme le visage de leur équipe sous Penny Hardaway. Il a bien réagi et son pourcentage de rebond défensif (25,4%) mène la Conférence américaine d’athlétisme. En tant que défenseur, son pourcentage de bloc (7,4%) se classe également au troisième rang de la conférence. Il l’a activé en tant que marqueur récemment, mais il ne serait pas considéré comme l’option principale pour une équipe avec Devin Booker en tête de la charge.

13. PORTLAND BLAZERS TRAIL: Aleksej Pokusevski, Olympiacos B

Attaquant, 7 pieds, 18 ans

L’une des perspectives les plus fascinantes et sous-estimées du repêchage de la NBA 2020 joue actuellement dans la ligue grecque HEBA A2. Avec une envergure de 7 pieds 3 pouces, Pokusevski a la capacité de jouer un peu plus grand que son cadre déjà impressionnant de 7 pieds. Il est en moyenne de 16,9 points, 11,4 rebonds, 4,2 passes décisives et 2,4 trois points par 36 minutes. La perspective d’origine serbe s’est également connectée à 32,6% sur une plage de trois points. En tant que défenseur, sa taille lui a également permis d’obtenir 2,8 blocs par 36 minutes. Portland pourrait le jouer à plusieurs endroits différents, mais pourrait fournir sa plus grande valeur comme aide nécessaire sur l’aile.

14. SAN ANTONIO SPURS: Josh Green, Arizona

Aile, 6 pieds 6 ans, 19 ans

L’étudiant de première année de l’Arizona a été un excellent marqueur sur le circuit de l’AAU en jouant pour la West Coast Elite, avec une moyenne de 20,2 points par match. Cette saison, il a inscrit 12,9 points par match pour les Wildcats. Green a également récupéré 5,1 rebonds par match, ce qui lui a permis d’être une option intéressante en tant que gestionnaire de balle dans une infraction de transition. Green est actuellement en moyenne de 1,35 points par possession sur ces opportunités, par Synergy, qui se classe dans le 95e centile. Il a également une envergure de 6 pieds 10 pouces, ce qui l’aidera beaucoup sur le côté défensif du ballon.

Choix: 15 – 30 | Choix: 31 – 40 | Choix: 41 – 50 | Choix: 51 – 60

1 2 3 4… 5.