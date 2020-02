La fréquentation des Illawarra Hawks a augmenté de 10% avec LaMelo Ball

Sans surprise, la Ligue nationale de basket-ball (NBL) et Illawarra Hawks ont vu leur assiduité augmenter dans tous les domaines cette saison. Les Hawks ont vu leur participation augmenter de 10% alors que la ligue dans son ensemble a augmenté.

Les Wildcats de Perth ont établi un record de fréquentation cette saison, attirant 256 455 fans à travers leurs 28 matchs pour une moyenne de 12 974 par match. Au total, la foule a augmenté de 21% cette saison.

Le commissaire de la NBL, Jeremy Loeliger, a parlé de la saison record dans un communiqué publié mercredi:

«Cela a été une autre saison record pour la ligue qui est passée à un nouveau niveau sur et en dehors du terrain.

«Ces chiffres sont à mettre au crédit de nos clubs et de nos joueurs qui présentent un spectacle incroyable et de nos fans passionnés et fidèles qui apprécient clairement un excellent produit de divertissement.

“Ce qui est le plus agréable, c’est que chaque équipe a bénéficié d’une augmentation de la fréquentation de ce qui est un marché de divertissement sportif bondé en Australie et en Nouvelle-Zélande.

“Je suis sûr que nous allons voir plus de foules se présenter pour ce qui est l’une des séries de finales les plus attendues de l’histoire de la NBL et profiter d’un basket-ball et de divertissements plus exceptionnels.”

Bien que Ball n’ait peut-être pas été la seule raison de l’augmentation de l’assistance, il a joué un grand rôle. Le match d’Illawarra contre Sydney au cours de la saison régulière a établi un record absolu de participation à un seul match avec 17,514 fans participant au concours.

