La G-League dirige son propre syndicat de joueurs

La croissance de la G-League en tant que tournoi «affilié» de la NBA continue de prendre des mesures toujours plus grandes et la reconnaissance qu’elle reçoit ne cesse de croître. Au-delà de l’amélioration des conditions de travail et autres, désormais les joueurs de la NBA à travers la NBPA (leur propre association de joueurs) ont soutenu la création d’un syndicat qui a nourri les joueurs de la G-League.

Après l’approbation de la mesure lundi, les joueurs de la Ligue ont désormais gagné la reconnaissance non seulement de leurs pairs de la NBA, mais ils auront plus d’outils pour négocier des accords et des améliorations dans leur environnement de travail.

Maintenant, seule la G-League doit approuver officiellement la mesure, mais tout est déjà décidé pour que les joueurs aient leur propre syndicat. Ce soutien de ses collègues est la première étape de la croissance de la ligue.

La prochaine étape est l’approbation officielle au niveau de la Ligue G. Le syndicat des joueurs a tenu un vote en réunion aujourd’hui. https://t.co/C2mO8SnTXh

