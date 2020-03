La Grande Finale de la NBL est brusquement annulée alors que les Kings de Sydney choisissent de se retirer

On peut dire que la plus grande saison de la Ligue nationale de basket-ball (NBL) de l’histoire a pris fin brutalement mercredi matin. Alors que le coronavirus avait entraîné la suspension ou l’annulation de presque toutes les ligues de sports professionnels et amateurs du monde entier, la NBL cherchait à terminer les derniers matchs de sa saison lors de sa grande finale.

Alors que les Wildcats de Perth menaient la série de cinq matchs 2-1 contre les Kings de Sydney, les deux derniers matchs devaient être disputés dans des arènes vides. Cependant, mercredi matin lors d’une conférence de presse impromptue, les Kings ont choisi de se retirer de la Grande Finale dans un geste sans précédent.

La NBL a rapidement annulé les derniers matchs de la série en réponse et a publié la déclaration suivante du propriétaire de la NBL, Larry Kestelman:

«Nous respectons la décision en des temps extraordinaires pour tout le monde. Nous comprenons non seulement la santé et le bien-être des joueurs, mais aussi leur désir d’être avec leur famille, d’autant plus qu’ils sont nombreux à avoir de la famille à l’étranger.

«Après avoir consulté l’Australian Basketball Players’ Association, nous avons décidé que les matchs restants ne seront pas joués. Avec Perth en tête du meilleur des cinq séries de matchs 2-1, nous allons maintenant envisager une décision sur l’issue du championnat au cours des 48 prochaines heures.

«Nous reconnaissons les deux équipes pour ce qui a été une série et une saison fantastiques. Sydney était la seule équipe à avoir traversé toute une saison NBL au sommet de l’échelle et Perth menait la série de la grande finale.

«Ce fut une saison incroyable pour la NBL et l’une des meilleures de notre histoire de 41 ans avec des records de fréquentation et un basketball de classe mondiale. Nous remercions toutes nos équipes, nos officiels, notre personnel, nos partenaires et nos fans pour leur soutien exceptionnel et nous sommes impatients de revenir encore plus grands et meilleurs en 2020-2021.

“Nous souhaitons à tout le monde en Australie et dans le monde tout le meilleur et de rester en sécurité en ces temps difficiles.”

Mercredi après-midi en Amérique, la NBL n’avait pas encore rendu de verdict sur le résultat officiel de la Grande Finale. Et comme une grande partie de la semaine dernière, cette décision est sans précédent, non seulement dans l’histoire de la NBL, mais aussi dans l’histoire du sport professionnel.

Le déménagement met fin à une saison incroyable pour la ligue avec LaMelo Ball jouant un grand rôle dans cela. Le plus jeune frère de Ball a attiré un public énorme et a battu des records sur le terrain et hors tension pour aider la ligue à gagner une exposition mondiale.

