La grande soirée de Damian Lillard dépasse les Lakers en l’honneur de Kobe

Les Lakers de Los Angeles et la ville de Los Angeles ont fait de leur mieux pour revenir au basket-ball vendredi soir en revenant au Staples Center pour la première fois depuis la mort tragique de Kobe Bryant, de sa fille Gigi et de sept autres personnes à un accident d’hélicoptère dimanche. La nuit a été remplie de beaux hommages, dont «Amazing Grace» d’Usher et un discours spécial de LeBron James. Mais après le match, les Lakers de Los Angeles n’ont pas pu sortir victorieux alors que Damian Lillard a réalisé une performance de 48 points avec Mamba, 10 passes décisives et neuf rebonds lors de la troisième victoire consécutive de Portland.

Lillard a sûrement honoré Bryant de son jeu, mais il n’était pas seul. Hassan Whiteside a récolté 30 points et 12 rebonds, tandis que CJ McCollum a récolté 19 points et cinq passes décisives. Avant le match, Lillard a partagé ce que cela signifiait pour lui de jouer le jour qui honorait Kobe.

Anthony Davis a essayé d’égaler Lillard coup pour coup dans la nuit alors qu’il avait 37 points, 15 rebonds et six passes. LeBron James a récolté 22 points, 10 passes décisives et huit rebonds, mais les Lakers n’ont pas été en mesure de ralentir Portland comme il le fallait pour obtenir une victoire.

La meilleure nouvelle pour les Lakers est que leur prochain match n’est pas loin car ils s’envoleront vers le nord ce soir pour un match demain contre les Kings de Sacramento.

