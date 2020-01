La grande victoire des Sixers contre les Lakers donne un coup de pouce aux cotes de titre des équipes

Si vous ne l’avez pas entendu, les Philadelphia 76ers ont remporté une victoire assez importante contre les puissants Lakers de Los Angeles samedi soir, battant LeBron James et la compagnie 108-91. La victoire a été plus qu’une simple déclaration au monde du basket-ball que les Sixers peuvent rivaliser avec n’importe quelle équipe de la ligue; les ordinateurs ont également remarqué.

Selon les projections NBA de FiveThirtyEight, les Sixers sont désormais les favoris pour remporter le championnat NBA, avec 45% de chances de se rendre en finale et 24% de chances de remporter le titre.

Les Six ont soudainement un avantage sur les deux pouvoirs de la Conférence de l’Ouest qui résident à Los Angeles, car les Clippers ont 21% de chances de tout gagner tandis que les Lakers conservent 20% de chances. Les Milwaukee Bucks, leaders de la NBA, ont 19% de chances, et après cela, les Rockets (8%), les Celtics (3%), les Raptors (2%) et le Jazz (2%) sont les autres équipes. dans le mélange.

De toute évidence, les matchs de basket-ball, et finalement les championnats, sont gagnés sur le terrain et non par des algorithmes informatiques, mais il est impossible d’ignorer l’importance de la victoire de samedi.

Pour ajouter à cette impressionnante victoire, les Sixers ont perdu deux de leurs meilleurs joueurs, Joel Embiid et Josh Richardson. Ben Simmons et Tobias Harris ont fait un pas en avant tandis que le vétéran Al Horford a fait des jeux d’embrayage dans le tronçon. Shake Milton a profité de l’occasion pour son premier départ en NBA, tandis que Furkan Korkmaz et Matisse Thybulle ont continué à apporter leurs contributions sur le banc. La capacité défensive d’élite de l’équipe était exposée et les Sixers ont remporté une victoire.

Il y a encore du travail à faire, et les Sixers devront le prouver sur le terrain, mais à tout le moins, nous devons faire preuve de patience et donner à cette équipe le temps de grandir tout en veillant à profiter de la balade. Les Sixers sont carrément dans le mélange, et c’est tout ce que vous pouvez demander.

.