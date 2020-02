La grève des joueurs de la NFL est-elle la meilleure option dans les négociations de l’ABC?

Il y a toujours de l’action dans la NFL, même pendant une semaine où il ne devrait pas y en avoir. Les propriétaires de la NFL ont approuvé une proposition actuelle de nouvelle convention collective. Le comité exécutif de 11 membres de la NFLPA a voté pour ne pas recommander l’approbation des nouveaux termes. Mardi, la NFLPA rencontrera les propriétaires de la moissonneuse-batteuse pour une dernière ronde de négociations.

Pensez-vous qu’une grève des joueurs après la saison 2020 est la seule option que les joueurs ont laissée en ce moment afin d’obtenir ce dont ils ont le plus besoin des propriétaires? – @ dkrom59

Le meilleur effet de levier dont disposent les joueurs dans toute négociation collective n’est pas de jouer. Si nous ne jouons pas, les propriétaires ne gagnent pas d’argent. Cependant, nous ne faisons pas d’argent non plus, et c’est le hic.

Les propriétaires sont des milliardaires. La plupart des joueurs ont une valeur nette inférieure à 0,005% de leurs propriétaires. Si les propriétaires ne font aucun profit, ou même encourent un déficit pendant une grève ou une saison manquée, ils peuvent y résister. Les joueurs ne peuvent pas. La plupart des joueurs ont une courte carrière et toute année au cours de laquelle ils ne gagnent pas d’argent est une année de moins de leur carrière. Mais surtout, les joueurs ne se préparent pas bien à ces situations.

J’ai participé au lock-out en 2011. On nous a dit pendant des années d’économiser de l’argent pour le lock-out. Beaucoup de joueurs ne l’ont pas fait. Et lorsque le lock-out a semblé continuer dans le camp d’entraînement, les joueurs ont dit aux dirigeants de la NFLPA qu’ils avaient besoin d’un accord parce qu’ils n’avaient pas les moyens de s’asseoir. Nous avons donc signé un accord qui n’était pas génial.

Et cela devient le problème avec les acteurs de ces négociations. Les propriétaires, avec seulement 32 d’entre eux, sont naturellement plus unifiés. Les joueurs, avec 1 700 membres, ne le sont pas. Les propriétaires traitent des affaires tout le temps; nous (les joueurs) n’en avons pas.

Maintenant, je tiens à préciser que j’apprécie le leadership, les représentants des joueurs et tous ceux qui donnent de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour la cause des joueurs. Et nous avons un leadership en place dont le travail consiste à nous guider, à négocier pour nous et à nous faire savoir ce qui est le mieux. Cependant, les joueurs ont tendance à être déterminés et à avoir nos propres opinions. Nous sommes rarement d’accord sur quoi que ce soit et même lorsqu’ils sont présentés avec les faits et en suivant les conseils des personnes que nous avons embauchées pour travailler pour nous, nous les ignorons.

Enfin, la grande majorité des joueurs ne font pas attention aux questions de l’ABC à moins que cela ne les affecte directement ou jusqu’à ce qu’il soit temps de voter sur une nouvelle ABC. Les joueurs finissent par lire des tweets ou d’autres médias, et n’écoutent pas les représentants ou ne suivent pas pendant le processus. Ensuite, ils sont chargés de voter sur les questions. (Semble familier?)

Comment chaque joueur bénéficie-t-il de la répartition des revenus? Obtiennent-ils tous un chèque supplémentaire en plus de leur salaire? – @cardindale

Excellente question et une que j’ai souvent posée. La répartition des revenus pour les joueurs couvre tout ce que nous obtenons: le salaire et les avantages sociaux. Je ne sais pas si les prestations de retraite sont incluses dans la coupe des joueurs, ou séparées et couvertes par les propriétaires.

Nos avantages en jouant sont fantastiques, et je ne pense pas que les joueurs s’en plaignent. Nous obtenons un match complet de 401 (k) jusqu’à la limite. Nous avons plusieurs plans de retraite. Nous avons maintenant une bien meilleure pension.

Le seul problème pour les avantages sociaux est les soins de santé après la carrière. Nous obtenons une assurance pendant cinq ans après notre retraite, puis nous sommes seuls. Cela doit changer et aurait été un obstacle pour les joueurs de cet accord.

La nouvelle répartition des revenus du côté des salaires n’est qu’une augmentation du plafond salarial. Il y a donc plus d’argent à dépenser par les équipes. C’est ainsi que les salaires continuent d’augmenter.

Premièrement, dans quelle mesure êtes-vous impliqué dans la NFLPA et, deuxièmement, envisageriez-vous de la diriger si l’occasion se présentait? – @TheMattKerns

Je ne suis actuellement pas impliqué dans la NFLPA, car la plupart des joueurs à la retraite ne font plus partie du processus. Je n’occupais pas de poste de représentant des joueurs ou de membre du comité exécutif pendant que je jouais. J’ai été approché plusieurs fois pour être représentant, mais je l’ai toujours refusé.

Après les négociations de l’ABC de 2011, les propriétaires semblaient mépriser les joueurs qui sont devenus des représentants. J’ai vu plusieurs joueurs se faire libérer qui étaient des représentants et même si j’aurais pu chercher quelque chose qui n’était pas là, je ne voulais pas risquer quoi que ce soit qui conduirait à se faire couper.

À la retraite, si quelqu’un me contacte pour rejoindre ou aider la cause, je suis à 100%. Je cherche toujours à ce que les joueurs obtiennent ce que nous méritons et si je peux aider, je serais heureux d’unir leurs forces .