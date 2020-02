La Jordanie veut que les Hornets commencent à gagner

Depuis que Michael Jordan Il a décidé d’investir dans la franchise NBA de son pays d’origine et a acheté des actions de la Charlotte Bobcats (maintenant Hornets), une constante des équipes qui se sont formées est qu’elles n’ont pas réussi. Un mauvais projet d’élection, de mauvais paris en libre arbitre et l’absence de talents perturbateurs au-delà de Kemba Walker ont placé les Hornets parmi les pires équipes de la ligue au cours de la dernière décennie.

Face à cette situation et à une autre année qui semble compliquée pour la réussite de l’équipe, GM Mitch Kupchak a comparu devant les médias et a parlé de sa vision de l’équipe. L’ancien cadre des Lakers a déclaré que “nous avons une vision claire de ce que nous essayons et cela ne fait aucun doute” et a fait part de son soutien au jeune noyau qui dirige l’équipe aujourd’hui.

Mitch Kupchak: “Il y a clairement une vision de ce que nous essayons de faire. Je ne pense pas qu’il y ait de doute.”

Sur le soutien du propriétaire, Kupchak a déclaré que «la Jordanie veut gagner oui ou oui, et si nous pouvons faire quelque chose pour entrer dans les séries éliminatoires à l’avenir et avancer dans les séries éliminatoires, la masse salariale ne sera pas un problème. Même la taxe sur le luxe ne sera pas un problème pour lui. »

Avec un bilan de 18-36, les Hornets pourraient difficilement rêver d’entrer en séries éliminatoires s’ils réalisaient une magnifique finale de la saison, mais ce qui compte pour eux, c’est de vider les salaires et de reconstruire autour de Devonte Graham, Terry Rozier, Malik Monk et Miles Bridges. Avec une bonne sélection du repêchage bien utilisé, ils peuvent bientôt répondre au souhait de Jordan et faire des Hornets une équipe compétitive.

