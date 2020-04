La légendaire base étudiante Nacho Azofra, admise à l’hôpital pour pneumonie

Quique Peinado, journaliste à La Sexta et Generación NBA, entre autres, a récemment annoncé que Nacho Azofra, ancien acteur mythique du Étudiants de Movistar, est actuellement admis à l’hôpital en raison d’une pneumonie.

La situation d’Azofra est, selon les mots de Peinado, la suivante: “Ils ne lui ont pas donné d’oxygène mais il se sent raisonnablement bien. Ils me disent qu’il est inquiet et anxieux, c’est une pensée logique. Si cela dépendait de lui, personne ne saurait qu’il est admis.” pour cette merde. “

Nacho Azofra est à l’hôpital pour une pneumonie. Comme je l’aime beaucoup, je lui ai écrit cela. https://t.co/wtSSeczBQV

– Quique Peinado (@quiquepeinado) 10 avril 2020

