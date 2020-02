La légende d’Atlanta, Dominique Wilkins, fait l’éloge de Jaylen Brown

La Géorgie est le Boston Celtics qui commence à tirer sur le pays d’origine du gardien Jaylen Brown.

Il se trouve que c’est aussi la maison de la légende des Hawks d’Atlanta (et de l’ancien Celtic) Dominique Wilkins.

Donc, ce n’était pas un accord mineur lorsque la légende des Hawks a recherché le natif de Marietta pour saluer la croissance de Brown en tant que joueur alors que les deux étaient en ville pour la victoire de 123-115 de Boston contre Atlanta lundi.

Wilkins, qui s’est taillé une carrière au Temple de la renommée pendant une douzaine d’années avec les Hawks avant un bref passage chez les Celtics au milieu des années 1990, a fait l’éloge du développement et de l’équilibre du produit Cal-Berkeley.

La garde de quatrième année affiche cette saison des chiffres élevés en carrière qui, rétrospectivement, justifiaient probablement un signe de tête de la réserve des étoiles.

Avec 20,4 points, 6,6 rebonds et 2,3 passes décisives par match tout en réussissant 37,8% de la profondeur et 56,5% au total, Brown a remporté le titre de Joueur de la semaine dans l’Est pour la deuxième fois cette semaine malgré le snob All-Star.

“Vous représentez bien la maison”, a noté la légende d’Atlanta (via Steve Bulpett du Boston Herald), à laquelle un futur luminaire local potentiel a simplement répondu “j’essaie de le faire”.

Et Brown a fait plus qu’essayer – il a été un facteur clé des niveaux de succès imprévus des Celtics cette saison, gardant l’équipe dans la chasse aux conflits malgré la perte de deux des 50 meilleurs joueurs au cours de l’été en tant que membre de quatre hommes hydre qui a rendu Boston presque impossible à garder.

“Vous là-bas, mon frère”, a ajouté Wilkins. “Ne vous en faites même pas.”

Wilkins, en fait, est également un acheteur de Brown en tant que joueur étoile, et est satisfait de la façon dont le gardien géorgien est devenu un joueur d’élite.

“Je connais ce gars depuis qu’il est enfant. J’ai vu des gars comme Lou Williams et Derrick Favors et Jaylen grandir. Je les connaissais quand j’étais enfant. Je me souviens à quel point il était grand pour un gars de son âge – et il était physique. Il avait de la taille et il était athlétique. Il était grand pour son âge. “

Ce que Wilkins aime encore plus de l’ancien Ours d’or, c’est son professionnalisme consommé dans les affres du chaos de la saison dernière, qui a vu Brown forcé de prendre du recul après avoir porté son équipe au bord de la finale de la NBA à un poste de banc.

«Il a agi comme un professionnel accompli… Il y a eu des moments où il a entendu des choses différentes, comme s’il allait se faire échanger ou non, et il s’est accroché là et il a grandi en tant que joueur de basket-ball. Il a grandi en tant que personne. Il a toujours fait preuve de respect et j’aime les gars comme ça. “

Brown a énormément grandi en tant que joueur au cours des deux dernières saisons.

Il est arrivé à Boston, un enfant intellectuel ultra-athlétique – mais en quelques années, il a appris à diriger ses dons physiques et intellectuels avec précision et pas seulement avec intensité.

C’est cette mise au point qui a fait du Géorgien une force sur le terrain si puissante.

C’est également la force motrice derrière les réalisations hors-jeu de Brown qui l’a aidé à utiliser ses plates-formes d’une manière qui va bien au-delà du basket-ball.

Le joueur de 23 ans porte bien le manteau de la star en herbe dans une ligue connue pour mâcher et recracher des prospects qui tiennent leurs opportunités pour acquises, excellant non seulement en tant que joueur mais en tant que personne, se représentant lui-même, la ligue et le communautés qu’il appelle assez bien à la maison.

Prenez-le de «Nique, sinon nous.

