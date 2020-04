La légende des Hawks d’Illawarra dit que l’achat d’une franchise n’est pas la bonne décision pour LaMelo

LaMelo Ball a été accueilli à la fois avec des encouragements et a repoussé sa quête d’achat de la franchise Illawarra Hawks. Alors que le sentiment du grand public a été positif, les proches de la ligue et de la franchise ont repoussé l’idée.

Récemment, l’ancien commissaire de la ligue, Rick Burton, a averti Ball des pièges liés à l’achat de la NBL. Il n’est pas le seul associé à la ligue qui ne soit pas très attaché à l’idée que Ball en soit séparé.

La légende des Illawarra Hawks Glen Saville, considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la franchise, n’a pas non plus apporté son soutien à un consortium dirigé par Ball. Dans une interview avec l’Illawarra Mercury, on a demandé à Saville si Ball acheter la franchise était la bonne décision pour les Hawks.

“Pour moi personnellement, je ne pense pas. C’est juste mon avis. Je ne sais pas ce qui se passe avec toute cette situation, je prends juste ce que tout le monde prend par les médias. C’était super quand il est entré dans notre compétition, ça a fait beaucoup pour la foule, ça a fait beaucoup pour notre communauté locale, mais à la fin de la journée, il a quitté le club sans que le club et les joueurs ne le sachent même après être blessé pendant plus de la moitié de la saison. S’il était si intéressé à s’impliquer dans notre club, pourquoi sauterait-il simplement dans un avion et retournerait-il aux États-Unis sans dire à personne qu’il partait? »

Saville a également soulevé d’autres points valables, notamment le fait que Ball lui-même ne s’est toujours pas exprimé sur la question. Les seuls commentaires de son camp sont venus de son manager Jermaine Jackson et non de Ball lui-même. Saville a également noté qu’en tant qu’étranger, Ball n’avait aucune idée de ce que la franchise signifie pour la communauté.

«C’est génial du point de vue des médias qu’il soit apparu dans les journaux qu’il voulait acheter l’équipe et qu’il voulait y participer, mais je ne pense pas qu’il comprenne totalement l’héritage qui est impliqué avec Illawarra, moi ayant été impliqué en elle pendant 25 ans. Il y a d’autres fans et des gens qui ont été impliqués beaucoup plus longtemps que cela, il y a un long héritage et une longue histoire avec ce club. Je ne suis pas sûr qu’il le comprenne. “

Saville a disputé plus de 500 matchs avec les Hawks et a dirigé la franchise à son seul titre NBL en 2001, remportant également la Grande Finale MVP. Après sa retraite, la franchise a retiré son maillot, l’un des cinq maillots à accrocher dans les chevrons des Hawks.

Tout cela signifie qu’il y a peu de gens qui savent ce qui est mieux pour les Hawks que Saville. Ses questions soulevées sont légitimes et ce sont celles auxquelles Ball devra répondre à la fois par des mots et par ses actions s’il reprend la franchise.

.