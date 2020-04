La légende des pistons, Bill Laimbeer, affirme que LeBron est le meilleur joueur de tous les temps

Alors que le prochain documentaire sur Michael Jordan sortira ce dimanche sur ESPN, parler des Chicago Bulls des années 1980 et 1990 a dominé une grande partie de la conversation autour du sport alors que le public attend avec impatience le documentaire en 10 parties créé à partir de 10 000 heures de séquences exclusives après la Jordanie et sa dernière saison avec les Bulls en 1997-1998. Mais bien avant «The Last Dance», Jordan a dû passer les Detroit Pistons. Et au moins un membre de ces légendaires équipes de Pistons que Jordan a dû traverser plusieurs fois pense qu’il n’a pas joué contre le meilleur joueur de tous les temps.

La légende des Pistons et l’entraîneur-chef actuel des Las Vegas Aces, Bill Laimbeer, a déclaré mardi à ESPN First Take qu’il croyait “fermement” que LeBron James, et non Michael Jordan, était le plus grand joueur de tous les temps, en raison de sa capacité à améliorer les joueurs à partir du moment il est entré dans la ligue.

Il y a certainement un argument à faire pour LeBron. Gagner un championnat à Cleveland pour la première fois en 52 ans et le volume des saisons de calibre All-NBA sont définitivement des choses en sa faveur. De toute évidence, Jordan et son record de finale de la NBA 6-0, ainsi que la légende qu’il a parmi les joueurs, sont également importants. Tout dépend vraiment de ce que vous préférez.

