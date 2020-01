La légende des Sixers Allen Iverson fait une déclaration sur le décès de Kobe Bryant

Alors que le monde du basket-ball continue de lutter avec le décès soudain de Kobe Bryant, de sa fille et de sept autres personnes dans un tragique accident d’hélicoptère, les joueurs d’hier et d’aujourd’hui ont déferlé de chagrin. Lundi, la légende des Philadelphia 76ers Allen Iverson a publié une déclaration exprimant ses sentiments et offrant ses condoléances aux familles de toutes les victimes.

Iverson a ramené ses sentiments à la maison en insistant sur deux mots: «dévasté» et «le cœur brisé». Malgré des approches différentes du jeu, quand ils sont entrés sur le terrain, Bryant et Iverson étaient sans doute les deux concurrents les plus féroces de leur génération. Leur bataille la plus célèbre est survenue lors de la finale de la NBA 2001, remportée par les Lakers de Bryant quatre matchs contre un malgré un vaillant effort d’Iverson et des Sixers.

Une autre partie de la déclaration d’Iverson se démarque de façon importante: «Nous ne sommes pas d’accord.» Ces mots sont importants pour deux raisons. Premièrement, ils illustrent clairement le vrai chagrin qu’Iverson ressent, un chagrin partagé par d’innombrables personnes dans le monde du basket-ball, qu’elles connaissent ou non Bryant. Et deuxièmement, ils représentent Iverson disant à son auditoire que c’est bien de ne pas aller bien. Dans le monde du sport, il peut parfois être mal vu de montrer le type d’émotions que beaucoup ressentent en ce moment. Iverson démontre qu’il est normal de blesser et qu’il est acceptable d’exprimer cette blessure, de la laisser sortir.

Iverson et Bryant sont inexorablement liés. Ils ont été rédigés la même année dans ce qui est considéré comme l’une des meilleures classes de brouillon de tous les temps. Ils sont les deux joueurs les plus emblématiques de leur époque, un pont entre les jours de la Jordanie et LeBron James, chacun inspirant d’innombrables personnes dans le monde entier, nous enseignant des leçons différentes mais tout aussi importantes et créant une toute nouvelle génération de fans de basket-ball.

Bryant a reconnu l’impact d’Iverson sur lui dans un article d’avril 2017 pour The Players’s Tribune, notant que les performances explosives d’Iverson lui montraient qu’il devait travailler plus dur, ajoutant finalement plus de carburant au feu compétitif légendaire de Bryant.

Maintenant, tragiquement, Iverson doit se remémorer la vie et la carrière de son «concurrent, ami et frère».

.