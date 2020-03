La Ligue des champions de basket-ball se terminera en octobre

Le basket-ball européen commence à prendre des mesures drastiques pour surmonter la crise des coronavirus, étant le Ligue des Champions de Basketball, la troisième compétition continentale la plus importante, qui a annoncé qu’elle se terminerait par une finale huit du 30 septembre au 4 octobre. Il reste deux matches pour définir les quarts de finale: Iberostar Tenerife vs Oostende et Dijon vs Nizhny Novgorod. Les dates de ces deux rencontres qui réuniront déjà tous les participants à l’événement ne sont pas encore connues.

OFFICIEL: Basketball Champions League programmera un huitième de finale fin septembre pour conclure la saison 2019-20

