La Ligue des femmes annonce la saison avec deux promotions et aucune diminution

La crise des coronavirus semblant se propager beaucoup plus que prévu, les organisations sportives du monde entier ont commencé à prendre des décisions drastiques pour organiser leurs tournois, continuer à être rentables et ne pas perdre de compétitivité à l’avenir. La Ligue féminine d’Endesa Il a été l’un des précurseurs, déclarant officiellement la saison 2019/2020 sans baisses et avec deux promotions.

Comme le rapporte la FEB dans sa déclaration, «Ce matin, une réunion télématique a eu lieu entre le Fédération espagnole de basket-ball et les 14 clubs membres de la Ligue féminine d’Endesa lors de la saison 2019/20. Lors de cette rencontre, il a été convenu à l’unanimité qu’il n’y aura pas de diminutions cette saison et que les deux promotions de la Ligue 2 féminine prévues pour cette campagne seront réalisées. »

En outre, la plus haute instance de basket-ball espagnole a expliqué que “la Fédération espagnole de basket-ball rendra une résolution à la fin de cette semaine, qui communiquera préalablement aux clubs concernés, qui déterminera la procédure par laquelle cette Ligue sera résolue, une fois vérifiée la difficulté de continuer à contester “.

OFFICIEL | Les clubs #FEB et #LFEndesa conviennent qu’il n’y aura pas de déclin et oui de promotions depuis # LF2 cette saison. – PLUS D’INFO ⬇ https://t.co/AttAiqW7zz#SomosEquipo pic.twitter.com/gqWROcjWGy – Basketball Espagne (@BaloncestoESP) 27 avril 2020

