La ligue en Lituanie est annulée et Zalgiris est déjà champion

Décision impressionnante prise par le LKL, la ligue nationale lituanienne de basket-ball. En raison du coronavirus, l’entité compétente a perçu qu’il serait impossible de trouver les dates disponibles pour récupérer tous les jours perdus et a pris une décision sans précédent, comme annuler le championnat et le laisser tel quel. Donc, Zalgiris Kaunas Il est le champion, avec Lietuvus Rytas le deuxième classé. Il est à noter qu’il restait trois jours pour terminer le championnat et ceux de Kaunas avaient un avantage de cinq matchs.

