La Ligue NBA 2k 2020 différée débutera la saison le 5 mai

Pour ceux d’entre vous qui ne peuvent pas attendre jusqu’à ce que les Boston Celtics et la NBA recommencent à jouer au basket, il y a au moins une bonne nouvelle à l’horizon, car la Ligue 2k de la NBA commencera sa saison le 5 mai.

Les joueurs joueront à distance pour les mêmes raisons qu’en direct, le basketball en chair et en os ne se produit pas (la pandémie, pour ceux d’entre vous qui ont été perdus dans la jungle ou une épreuve similaire pendant plus de six semaines), et sera diffusé sur les chaînes Twitch et YouTube de la Ligue 2k.

“Nous sommes ravis de donner officiellement le coup d’envoi de la saison 2020 de la NBA 2K League à distance et espérons que l’excitation de la compétition de la NBA 2K League offre aux nouveaux fans et aux fans confirmés un moyen amusant de rester connecté et de s’engager avec notre ligue en ces temps sans précédent”, NBA 2K Le directeur général de la ligue, Brendan Donohue, a expliqué (via Tom Westerholm de MassLive). »

“Nos joueurs ont été mis en quarantaine avec leurs coéquipiers alors qu’ils se préparent pour la saison et auront désormais la possibilité de s’affronter et de montrer qu’ils sont les meilleurs joueurs du monde”, a-t-il conclu.

Les matchs de la saison régulière auront quatre compétitions par nuit du mardi au vendredi, et comprendront également quatre tournois en saison.

La programmation d’événements spécifiques sera annoncée dans un proche avenir.

