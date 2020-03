La ligue «pleine d’espoir» du propriétaire des Timberwolves repoussera la saison de reprise

Le propriétaire du comte Minnesota Timberwolves, Glen Taylor, parmi les optimistes quant à la possibilité que la NBA revienne pour terminer sa saison 2019-2020 au milieu de la pandémie de COVID-19

Taylor a dit qu’il était convaincu que la ligue épuiserait toutes les options pour trouver un moyen de terminer la saison régulière et d’avoir des cerceaux en séries éliminatoires.

“” J’espère vraiment. Je pense que nous allons le faire, si cela est possible “, a déclaré Glen Taylor au Minneapolis Star-Tribune (dont il est le propriétaire). «C’est un problème de santé sur lequel nous n’avons aucun contrôle, mais je pense que pour nos joueurs et nos fans, j’aimerais nous voir faire une pause et j’espère que nous pourrons revenir dans 30 jours et terminer la saison.

“Je pense que les séries éliminatoires, elles sont tellement amusantes et si importantes pour nos fans et nos joueurs.”

La NBA explore toutes les options possibles pour un retour au jeu, mais tout scénario commencerait probablement entre la mi-juin et la fin juin, au plus tôt.

Taylor a déclaré que son optimisme était enraciné en Chine, où certaines ligues sportives ont repris le jeu – ce qu’il dit avoir surveillé de près.

«J’ai une entreprise en Chine, nous avons donc commencé ici il y a quelques mois. [The company is] dans environ huit pays différents et nous avons environ 50 usines au Minnesota. C’est à peu près tout ce que je fais », a déclaré le patron des Timberwolves.

Mardi, Taylor a promis un fonds de secours d’un million de dollars pour les employés à temps partiel du Target Center dans l’attente du retour des Timberwolves et Lynx basketball.