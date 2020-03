La ligue s’attend à un retour de la mi-fin à la fin de juin comme meilleur scénario

La NBA se prépare à un retour potentiel entre la mi-et la fin juin comme objectif de reprendre le reste de la saison 2019-20 comme le meilleur scénario, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN.

La ligue a initialement suspendu le jeu pour une durée de deux semaines, un calendrier qui s’est rapidement transformé en 30 jours, avec une attente croissante pour les propriétaires. Le propriétaire de Dallas Mavericks, Mark Cuban, prévoyait 60 jours comme objectif rationnel, mais même cela s’est avéré optimiste, compte tenu de la propagation rapide du coronavirus.

Les Centers for Disease Control and Prevention ont émis une recommandation dimanche soir, notant qu’aucun événement ou rassemblement ne devrait inclure plus de 50 personnes au cours des huit prochaines semaines. C’est un bond en avant par rapport à une recommandation antérieure de suspendre / d’annuler des événements de plus de 1 000 personnes, qui a été donnée plus tôt dans la semaine.

Certains propriétaires de NBA s’attendent même à ce que le reste de 2019-2020 soit «complètement perdu» comme le pire des cas.

La ligue a pris des mesures pour mettre leurs athlètes et leur personnel dans des conditions de sécurité, leur demandant d’abord de rester dans leur marché conçu et, plus récemment, leur permettant de voyager en Amérique du Nord, tant qu’ils communiquent avec leur équipe respective en tout temps.

La G League a également été annulée, étant donné que les prochaines semaines donneraient déjà le coup d’envoi à leurs séries éliminatoires.

“Notre monde a changé depuis mercredi [board of governors] appel », a déclaré un président d’équipe. “La réalité n’est perdue pour personne en ce moment.”

Il existe un plan de travail qui permettrait aux matchs de continuer sans fans, et même dans les installations d’entraînement à proximité, au lieu d’utiliser des arènes vides.

Toutes ces propositions sont encore à évaluer dans ce qui est une réaction fluide et incertaine à un virus que beaucoup n’ont commencé à comprendre que depuis quelques semaines.