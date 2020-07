La liste des Lakers pour le redémarrage de la NBA à Walt Disney World comprend 17 joueurs

Avec une date limite la semaine dernière pour que les équipes établissent leurs listes pour le redémarrage de la NBA au Walt Disney World à Orlando, en Floride, les Lakers de Los Angeles l’ont fait avec 17 joueurs.

Leur liste comprend le JR Smith récemment signé comme seul nouveau visage alors qu’il a été recruté pour remplacer Avery Bradley, qui a décidé de ne pas rejoindre l’équipe à Orlando en raison de problèmes de santé pour son fils aîné.

Les Lakers ont 15 joueurs sous contrat NBA: Kentavious Caldwell-Pope, Alex Caruso, Quinn Cook, Anthony Davis, Jared Dudley, Danny Green, Talen Horton-Tucker, Dwight Howard, LeBron James, Kyle Kuzma, JaVale McGee, Markieff Morris, Rajon Rondo, Smith et Dion Waiters. De plus, L.A. emmène les joueurs à double sens Kostas Antetokounmpo et Devontae Cacok.

Bien que Howard ait été inclus, il n’est pas clair s’il se joindra à l’équipe. L’entraîneur-chef des Lakers, Frank Vogel, a néanmoins déclaré qu’il n’avait pas l’intention de le remplacer même si Howard décidait de se retirer.

Les camps d’entraînement devraient commencer avec les Lakers qui se rendront à Orlando le 9 juillet. Toutes les équipes pourront s’entraîner et avoir trois mêlées avant le début des matchs de semis le 30 juillet. Les Lakers font partie de la première nuit de retour de la NBA car ils sont prévu pour faire face aux LA Clippers.

Les sept autres matchs des Lakers auront lieu contre les Raptors de Toronto, l’Utah Jazz, le Thunder d’Oklahoma City, les Rockets de Houston, les Indiana Pacers, les Nuggets de Denver et les Kings de Sacramento. Chacun sera diffusé sur Spectrum SportsNet en plus de ESPN ou TNT.

L’une des choses les plus importantes pour les Lakers qui entameront ce redémarrage sera de redécouvrir la chimie qu’ils avaient et de déterminer leur meilleure rotation, en particulier avec la perte de Bradley. Cependant, les Lakers prennent les choses lentement.

« Il est trop tôt pour vraiment commencer à parler de rotation et de composition, car ce processus est si fluide », a déclaré le vice-président des opérations de basket-ball, Rob Pelinka, lors d’une conférence téléphonique. « Nous sommes ravis que juste avant la pause, nous avons ajouté Dion Waiters, nous avons ajouté Markieff Morris. De toute évidence, il y aura plus de temps pour intégrer des joueurs comme ça. Ensuite, nous aurons ce joueur de remplacement. «

Alors que Morris a pu jouer en quelques matchs, Waiters a à peine pu s’entraîner avant l’arrêt de la saison. Et bien sûr, et Smith va juste rejoindre l’équipe, donc Vogel et le personnel d’entraîneurs auront beaucoup de travail pour trouver la meilleure rotation, en particulier dans la zone arrière.

Avec la disparition de Bradley, Caldwell-Pope, Caruso, Rondo, Waiters et Smith seront tous considérés pour intervenir dans différentes situations. De toute évidence, au final, cette équipe ira aussi loin que James et Davis les porteront, mais nous connaissons maintenant les joueurs qui s’habilleront et tenteront d’amener les Lakers à leur 17e championnat NBA.

