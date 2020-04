La Mamba Academy pourrait accueillir la “Select Team” de la G-League

Avec la révolution que la NBA a engendrée en réunissant une nouvelle équipe dans la ligue de développement, l’organisation a déjà commencé à bouger pour réaliser tout ce qui était nécessaire. Le nouveau Sélectionnez l’équipe, qui vise à recruter les meilleurs lycéens sortants pour contourner la NCAA, ouvrira avec Jalen Green et Isaiah Todd.

Ces gars-là pourraient s’entraîner et avoir comme maison une piste qui a été construite par l’un des plus grands, puisque la NBA analyse la Académie des sports de Mamba Kobe Bryant pour y mettre l’équipe. Le complexe abriterait non seulement l’entraînement et les jeux de la nouvelle équipe, mais aussi les principales opérations et la caserne seraient situées à l’endroit qui a été construit par la légende Laker.

Le site de classe mondiale, situé à Thousand Oaks, en Californie, pourrait bientôt accueillir l’équipe, qui disposera également d’un autocar de luxe. Des noms comme David Fizdale, Brian Shaw ou Sam Mitchell (tous avec une expérience NBA) sonnent pour guider ces gars et leur donner un meilleur chemin vers la meilleure ligue du monde.

Yahoo Sources: la NBA et la G League envisagent d’utiliser la Mamba Sports Academy de Kobe Bryant comme base d’attache pour la nouvelle «Select Team» pour les stars de la préparation d’élite. https://t.co/ePhzAWkPAT pic.twitter.com/Re07A7f9Pw – Chris Haynes (@ChrisBHaynes) 20 avril 2020

