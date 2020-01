La marchandise de Kobe Bryant vend sur le site Web de Nike

Le choc de la mort soudaine de Kobe Bryant se répercutant toujours à Los Angeles, des milliers de fans ont continué à commémorer la légende des Lakers par divers moyens.

Des vigiles de fortune se sont formées sur le site de l’accident à Calabasas, à la Mamba Sports Academy, en face du Staples Center sur la Xbox Plaza à L.A. Live, et de multiples peintures murales dans toute la ville.

Alors que la mémoire de Bryant est transmise à travers des histoires, des photos et des vidéos, sa marchandise Nike est également devenue une marchandise brûlante. Selon Nick DePaula d’ESPN, les produits Bryant se sont vendus sur le site officiel de Nike:

À la suite de la mort de Kobe Bryant, Nike a confirmé avoir vendu tous les articles liés à Kobe sur sa boutique en ligne Nike.com, ont déclaré mardi à ESPN des sources de la société.

On pensait initialement que Nike avait retiré le produit de son inventaire afin d’empêcher qu’il ne soit acheté et vendu à une majoration sur le marché secondaire. Les magasins de sneakers en consignation ont soit maintenu les prix existants, soit interrompu la vente des chaussures Bryant.

La page d’accueil Nike.com présente le graphique que la société a fait avec une image de Bryant et leur déclaration sur son décès. “Avec des millions d’athlètes et de fans à travers le monde, nous sommes dévastés par les nouvelles tragiques d’aujourd’hui”, indique-t-il.

«Nous exprimons nos plus sincères condoléances aux personnes les plus proches de Kobe et de Gianna, en particulier à leur famille et à leurs amis. Alors que nous apprenons plus de détails sur l’accident et les autres qui ont tragiquement perdu la vie, nos sincères condoléances vont à toutes les personnes impliquées et touchées.

«Kobe était l’un des plus grands athlètes de sa génération et a eu un impact incommensurable sur le monde du sport et la communauté du basket-ball. Il était un membre bien-aimé de la famille Nike. Il nous manquera beaucoup. Mamba pour toujours. “

Les recherches de l’un des produits Bryant sur le site Web produisent uniquement une carte-cadeau Nike violette et jaune avec le logo des Lakers, et les clients sont redirigés vers une page de destination du souvenir. À partir de maintenant, la prochaine version de Nike d’une chaussure de signature Bryant est une Kobe 5 Protro en blanc, noir et or trophée, prévue pour le 7 février.

Avec la franchise parmi les personnes en deuil, les Lakers ont reporté le match de mardi contre les Clippers et ne prendront pas le terrain avant d’accueillir les Portland Trail Blazers vendredi.

LeBron James, un autre athlète Nike et parmi les milliers qui ont idolâtré Bryant, a rompu son silence et a promis de poursuivre l’esprit de compétition du quintuple champion.