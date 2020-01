La mascotte des Chiefs a monté des montagnes russes émotionnelles contre les Texans

Les Chiefs de Kansas City implosaient à domicile en première période contre les Texans. Au début du deuxième trimestre, les Chiefs tiraient de l’arrière 21-0 grâce à trois scores rapides de Houston, dont un botté de dégagement bloqué retourné pour un touché et un botté de sauvetage feutré qui a établi un autre score des Texans.

Après une pause commerciale au début du jeu, CBS a montré une vidéo de la mascotte des chefs, K.C. Wolf, exprimant ses frustrations avec le départ. Disons simplement que cela résume parfaitement les performances de KC:

Je tiens à remercier KC Wolf d’avoir fait cela en premier lieu, mais plus important encore à l’équipe de tournage de CBS d’avoir capturé ce moment, puis d’avoir choisi de le mettre sur la diffusion.

Mais au deuxième quart, l’offensive des Chiefs a commencé à prendre vie et a marqué 28 points sans réponse pour prendre un 28-24 à la mi-temps. Kansas City a ajouté à cette avance avec deux touchés de plus, et disons simplement que KC Wolf était de bien meilleure humeur:

La chemise hawaïenne que KC porte dans la vidéo ci-dessus ressemble exactement à celle d’un entraîneur-chef des Chiefs Andy Reid lors d’une conférence de presse. Il est connu pour les bercer pour les disponibilités des médias:

Passez une journée, KC Wolf. Les fans des chefs ont été sur les mêmes montagnes russes émotionnelles que vous avez vues toute la journée.