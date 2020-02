La meilleure soirée de Caris LeVert avec un meilleur score contre Net contre Raptors depuis 2008

Caris LeVert a eu de bonnes performances lors de son premier retour de sa blessure au pouce droit, mais ses pourcentages de tir étaient de haut en bas et ses totaux de score ont commencé à souffrir en conséquence.

Tout au long du mois de janvier, LeVert a enregistré une moyenne de 11,5 points par match sur 35,1% des tirs (31,9% en territoire à 3 points). Il a touché le fond dans la victoire de Brooklyn sur Chicago quand il a marqué trois points sur un tir de 1 pour 5.

Ensuite, LeVert a commencé février avec une soirée de six points. Mais il a décollé depuis.

LeVert a marqué 20 points ou plus dans chacun des trois derniers matchs de Brooklyn. Il a égalé son record de carrière de 29 points dans la victoire des Nets contre les Phoenix Suns, et a dépassé cette marque avec sa soirée de 37 points contre les Raptors de Toronto.

Bien que la solide performance de LeVert à Toronto n’ait pas mené à une victoire, son étirement continu de jeu fort est un signe que l’aile se sent bien, à la fois physiquement et mentalement. C’est plus un pas dans la bonne direction qu’une victoire morale.

Parce que marquer 37 points n’est pas une mince affaire. Surtout contre les Raptors.

Le score de LeVert samedi est le meilleur jamais réalisé par un joueur de Brooklyn dans un affrontement contre les Raptors. Le dernier filet à marquer autant de points contre Toronto était Vince Carter (New Jersey) quand il a marqué 39 lors d’une rencontre en 2008.

Le seul autre filet à avoir jamais marqué plus contre les Raptors que LeVert, outre Carter, était Richard Jefferson (38 en décembre 2004).

