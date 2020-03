La mère de Karl-Anthony Towns a un coronavirus et est sous assistance respiratoire

Mardi soir, Karl-Anthony Towns a partagé une histoire personnelle sur la pandémie de coronavirus et a envoyé un message au monde: Restez à la maison. Publiant sur son compte Instagram, Towns a expliqué que sa mère était sous assistance respiratoire après avoir été admise à l’hôpital avec Covid-19.

Les villes ont expliqué que sa mère et son père sont tombés malades en même temps, et tous deux ont rapidement demandé un traitement médical. Alors que son père a pu être libéré et placé en quarantaine à la maison, l’état de sa mère ne s’est jamais amélioré – avant de prendre une nette évolution descendante.

Le centre Timberwolves a expliqué que les médecins ont essayé une variété de différents médicaments antiviraux et cocktails dans l’espoir d’étouffer Covid-19, mais aucun n’a fonctionné. Il a détaillé comment sa mère aurait une fièvre continue de 103, qui ne tomberait qu’à 101,9 avec des médicaments, avant de repartir immédiatement. Enfin, ses poumons étaient aux prises avec l’infection au point où ils ont dû la mettre sous ventilateur. Finalement, elle a été mise dans un coma d’origine médicale.

“J’ai fait cette vidéo pour faire comprendre aux gens la gravité de cette maladie”, a déclaré Towns, “pratiquer la distanciation sociale, s’il vous plaît ne soyez pas dans des endroits avec beaucoup de gens. Cela augmente simplement vos chances de contracter cette maladie, et cette maladie est mortelle. »

Le message des villes arrive à un moment où les médecins en première ligne des combats contre Covid-19, les scientifiques et les épidémiologistes implorent les Américains de rester chez eux pour arrêter la propagation du coronavirus. Certains politiciens soutiennent que le pays doit rouvrir bientôt afin de stimuler l’économie, mais il convient de noter qu’un épidémiologiste financé par les CDC a déclaré mercredi matin que le pic du coronavirus ne viendra pas avant trois semaines dans le États Unis.

Towns a déclaré que sa famille continuerait de se battre et qu’il savait que sa mère était assez forte pour l’emporter, mais il voulait que tout le monde entende son histoire et prenne de bonnes décisions à l’avenir.