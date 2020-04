La mère de Karl-Anthony Towns décède d’un coronavirus

Après plusieurs semaines de lutte, le mère du centre dominicain américain Karl-Anthony Towns, Jacqueline Cruz, est décédée Ce lundi en raison des complications survenues après avoir développé le COVID-19, a annoncé l’équipe des Minnesota Timberwolves via les réseaux sociaux.

14/04/2020 à 12:27

CEST

EFE

“‘Jackie’, comme nous le connaissions affectueusement dans la famille, était beaucoup de choses pour beaucoup de gens: femme, mère, fille, grand-mère, sœur, tante et amie. Le chef de la famille Towns. Il a touché tous ceux qu’il a rencontrés. Sa passion était palpable et son énergie ne sera jamais remplacée. “, lit la déclaration offerte par les T-Wolves, une équipe dont Towns est le joueur de franchise.

La même déclaration, au nom de la famille du défunt, “loue” tout le bon travail accompli par l’équipe médicale qui a soigné la mère de Towns, qui était celui qui, il y a deux semaines, révélait l’état de santé grave et la lutte qu’il menait pour vaincre la propagation du coronavirus.

“Nous sommes extrêmement reconnaissants des signes d’amour et de soutien que nous avons reçus pendant cette période difficile. Nous remercions les médecins du Penn Presbyterian Medical Center et du JFK Medical Center, qui se sont battus pour Jackie jour après jour, et ont aidé Karl Sr. à se remettre du même virus qui a tué sa femme. “

Bien qu’ils demandent également de l’intimité pour la famille, ce moment est si triste et délicat.

“La famille est dévastée par leur perte énorme et demande respectueusement la vie privée en cette période de grande douleur”, ajoute le communiqué.

Le président de l’équipe, le Colombien Gersson Rosas, a réagi à la mort de son joueur vedette quelques minutes après l’annonce. “Heartbroken. Beaucoup de force et d’amour pour la famille.” Jackie “nous manquera”, a-t-il déclaré.

Son message était le premier de une longue liste de professionnels du monde du basket-ball qui se sont réunis via les réseaux sociaux pour offrir leurs condoléances et leur soutien aux villes.

“Je suis vraiment désolé, je vous aime mon frère”, a écrit le gardien des Chicago Bulls, Zach LaVine, qui a coïncidé avec Towns dans le Minnesota.

Les meneurs Chris Paul (Oklahoma City), Trae Young (Atlanta) et John Wall (Washington) étaient quelques autres joueurs qui ont exprimé des messages de soutien aux villes sur les réseaux.

Le centre turc Enes Kanter (Boston), Donovan Mitchell (Utah) et Tyus Jones (Memphis) ont fait de même.

Alors que l’entraîneur de basket-ball de l’Université du Kentucky, John Calipari, qui a formé Towns, a déclaré: “Ellen (sa femme) et moi sommes absolument dévastées et choquées. @KarlTowns et son père nous ont appelés plus tôt et nous pourrions dire quelque chose. C’était arrivé. C’est l’un des appels téléphoniques les plus difficiles que j’ai jamais eu à prendre. Nous recevions des mises à jour indiquant qu’elle allait mieux et maintenant. “

Grâce à Twitter, Calipari a défini la mère de Towns comme une personne adorable et unique, pour tout ce qu’elle a fait avec les gens autour d’elle.

“Mme Jackie était un ange et nous avons eu la chance de l’avoir dans nos vies. Je ne peux pas imaginer l’angoisse que traversent @KarlTowns et Karl Sr. en ce moment, mais j’espère que nous pourrons les élever pendant ce temps et les surmonter avec notre pensées et prières “, a souligné Calipari.

