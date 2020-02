La mère de Kevin Durant a exclu un possible retour de son fils pour cette saison

Les pires cauchemars des fans de Brooklyn Nets ils se sont réalisés après les paroles de la mère de Kevin Durant dans une interview avec les médias américains, “je suis clair que mon fils ne va pas jouer cette saison, ce qui me rend heureux, car de cette façon, il n’aura pas la pression de devoir revenir “, a-t-il déclaré.” Je le vois se détendre et c’est bien, car quand il est arrivé, il était très impatient de faire ses débuts “, a-t-il ajouté.

“Je ne veux pas dire qu’il ne veut pas rentrer, car il est disposé à jouer. Mais il a accepté le fait que ce soit mieux pour lui, que ce n’est pas le moment et qu’il grandit en tant que personne dans son processus de réhabilitation”, a-t-il dit. De plus, lorsque la journaliste lui a montré une photo de son fils sous le maillot des Nets, elle n’a pas pu s’empêcher de sourire et de dire: “Le meilleur est encore à venir, bien sûr.” Il convient de noter qu’il a également révélé que l’intention de son fils était de retourner devant les tribunaux avec le numéro «7», son numéro préféré et sa date de naissance.

