La mi-juin a émergé comme une «date cible optimiste» pour reprendre la saison 2019-2020 de la NBA

La NBA a officiellement suspendu ses opérations il y a un mois le 11 mars en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19).

Depuis lors, les gens recherchent une sorte d’information qui permettrait à la saison 2019-2020 de la NBA de se poursuivre en toute sécurité.

Bien qu’il y ait un certain nombre d’obstacles à cela, la NBA estime qu’elle a une sorte de plan d’urgence pour ramener le basket-ball. Ce plan implique de jouer le reste de la saison dans «une bulle» à Las Vegas, Nevada.

Toutes les équipes des séries éliminatoires seraient mises en quarantaine dans un seul hôtel de Las Vegas tandis que les matchs se joueraient sans fans sur les terrains de basket sur place. La NBA doit trouver une sorte de test de réponse rapide avant de pouvoir le faire, mais cela a toujours été le plan avec le moins de problèmes.

Dans les entretiens de la NBA avec les responsables de la santé et le personnel de la ligue, la mi-juin est apparue comme une date cible optimiste pour la reprise de la saison, selon Shams Charania, Sam Amick et Tony Jones de The Athletic:

La NBA poursuit ses réunions quotidiennes avec les officiels de la ligue et les membres du personnel des opérations de basket-ball. Il y a régulièrement des conférences téléphoniques avec les propriétaires, les présidents et les directeurs généraux. La mi-juin, selon des sources, est apparue il y a quelques semaines comme une date butoir optimiste à laquelle ils espèrent un retour.

Ce plan de retour à la mi-juin comprendrait environ quatre semaines de camp d’entraînement, deux semaines d’entraînement en solo et deux semaines d’entraînement en équipe avant de poursuivre avec une saison abrégée:

Si et quand la NBA est en mesure de reprendre sa saison dans une ville «en bulle», un plan préliminaire serait une quarantaine de deux semaines où les équipes peuvent à nouveau utiliser les installations et les joueurs peuvent s’entraîner en solo, puis un camp d’entraînement de deux semaines suivi d’une saison régulière abrégée et de séries éliminatoires, ont indiqué des sources. Tout se passerait sans fans, selon ces sources.

Il semble que cela reste la seule option viable pour ramener la NBA cette saison, car toute autre manière présente simplement trop de risques pour la santé. De toute évidence, cette situation est loin d’être idéale, mais les joueurs et les fans manquent suffisamment de basket-ball pour y arriver.

Le retour à la mi-juin – lorsque la saison NBA se termine généralement – et la fin des choses vers août affecteront également le début de la saison 2020-21 avec le jour de Noël comme nouvelle date de début.

Rien n’est gravé dans le marbre car il y a encore tant de variables, mais la NBA semble travailler dur avec ses joueurs, son personnel et les responsables de la santé pour la ramener le plus rapidement possible.