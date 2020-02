La mort de Kobe Bryant “ ne va jamais être une clôture ”

LeBron James et les Lakers de Los Angeles ont fait de leur mieux pour aller de l’avant après la mort choquante de Kobe Bryant, sa fille Gianna Bryant et sept autres.

Les Lakers ont une fiche de 8-2 depuis le 26 janvier et jouent au basket depuis la pause des NBA All-Star 2020, y compris une grande victoire contre les Celtics de Boston.

Cependant, les émotions suscitées par la mort de Bryant sont toujours vives, surtout après le mémorial du 24 février pour les vies perdues dans l’accident d’hélicoptère. Après un certain nombre de discours profondément émouvants consacrés au Bryant, il y avait un espoir que cela pourrait aider un monde en deuil à trouver une sorte de fermeture.

Pour James, ce n’était pas le cas. Après le mémorial, il ressent le même sentiment de tristesse que de nombreux fans, même s’il a été le chef émotionnel de l’équipe à travers tout cela, selon Dave McMenamin de ESPN:

“Emotionnellement, une épave, comme tout le monde”, a déclaré James après un tir avant la victoire de 118-109 de mardi soir contre les Pélicans de la Nouvelle-Orléans. «Une autre journée difficile pour nous tous. Comme si vous m’aviez entendu parler des deux dernières fois où vous m’avez posé des questions sur toute la situation, il a été difficile de parler de ça. Essayer de ne pas revenir en arrière. C’est juste difficile. “

James a parlé du manque de fermeture que lui et beaucoup d’autres ressentent à propos de la mort de Bryant – qui ne disparaîtra probablement pas avant longtemps:

«Ce n’est jamais une fermeture. Ce ne sera jamais une fermeture », a déclaré James. «Je veux dire, nous continuons à vivre de son héritage et à avoir le cœur plein de tristesse et de bonheur pour sa famille qui est toujours là. Ce n’est donc pas une fermeture. Mais ce fut une célébration qui a été bien reçue non seulement des fidèles Laker, non seulement de la famille ici, mais de tout le monde dans le monde. »

Bien que James et les Lakers ne ressentiront probablement pas cette fermeture, ils ont fait un excellent travail sur le terrain entre-temps. Il semble que les jeux soient devenus une sorte de débouché pour que les joueurs oublient la tristesse et un temps pour eux de s’appuyer les uns sur les autres pour bien jouer.

Alors que la saison NBA 2019-2020 progresse et que les matchs deviennent plus significatifs, ils continueront probablement à mettre de côté la douleur qu’eux-mêmes et tant de fans ressentent dans une tentative de gagner les finales NBA 2020.