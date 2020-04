La NBA a déjà un délai pour terminer la saison 2109/20

À ce jour, nous ne savons pas quand la NBA pourra reprendre (et il ne semble pas que ce sera bientôt ou que nous le saurons dans les prochains jours). Malgré cela, les dirigeants de la ligue étudient les dates de retour et différentes alternatives pour terminer la saison. De plus, selon Adrian Wojnarwoski sur ESPN, il semble qu’ils commencent à savoir quelle serait la date limite pour mettre fin à la campagne: le week-end de la fête du Travail, qui se termine cette année le 7 septembre. Ce serait donc le sommet de cette campagne.

“Ils aimeraient avoir un champion couronné par le week-end de la fête du Travail.” @ Wojespn sur un calendrier potentiel pour la NBA pour terminer sa saison. pic.twitter.com/gyZovhdGbQ

“On m’a dit que le week-end de la fête du Travail devrait recevoir la couronne du champion de la saison”, a déclaré Wojnarowski.

Ce qu’ils expliquent, c’est que certains propriétaires de franchises NBA seraient prêts à aller jusqu’à la deuxième semaine de septembre, mais que la ligue pense que cela mettrait la campagne 2020/21 en danger, ce qu’ils ne feront pas.

Ce qui est clair, c’est que la ligue priorise que la prochaine saison soit jouée complètement et sans problème pour que la saison en cours se termine. Il importe moins qu’il y ait un champion cette année que tous les contrats financiers pour la saison prochaine puissent être remplis.

Ainsi, nous verrons ce qui finira par se produire, car la NBA a également expliqué qu’elle n’allait pas mettre fin à cette campagne en aucune façon, avec un Final Four pour l’Euroligue ou quelque chose comme ça.

