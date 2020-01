La NBA a finalement été prise en charge par les idées de l’ABA

L’American Basketball Association a mené une guerre contre la NBA tout au long de ses neuf ans d’histoire. Dès le début, ce fut une lutte injuste. La NBA avait de meilleurs joueurs, de meilleures arènes et, surtout, un contrat de télévision en réseau qui lui a donné plus de visibilité et un meilleur financement.

Mais l’ABA avait une chose en tête. La ligue a simplement refusé de jouer selon les règles de la NBA. Il se souciait peu du caractère sacré des contrats et brisait l’interdiction non écrite de signer des élèves de collège.

L’ABA a ouvert ses portes à des joueurs qui avaient été renvoyés de la NBA comme Connie Hawkins, Doug Moe et Roger Brown, et ont trouvé une maison pour des joueurs jugés trop petits ou tout simplement trop étranges. Vous ne pouvez pas comprendre l’histoire du basket-ball professionnel sans l’ABA, et vous ne pouvez pas être n’importe quel type de basket-ball si vous ne connaissez pas Willie Wise et Bob Netolicky.

L’ABA a survécu malgré elle, en grande partie parce qu’elle avait un œil plus vif pour le talent. Cela s’est manifesté chez des joueurs comme Julius Erving, George Gervin et Mel Daniels qui sont devenus le Hall of Famers, ainsi que des dizaines de joueurs comme Mack Calvin, Billy Keller et Steve Jones qui ont prospéré dans son jeu ouvert.

Mais l’ABA n’a jamais eu l’intention de vaincre la NBA. Son objectif était depuis toujours de forcer une fusion. Après neuf ans de joueurs, d’entraîneurs et même d’arbitres, de ligues de sauts et de contre-combinaisons, la NBA a finalement absorbé quatre équipes: Indiana, Denver, San Antonio et New Jersey dans la ligue en 1976. La guerre était finie, même si la NBA ne pourrait jamais se résoudre à appeler les termes une fusion. Plus comme une remise conditionnelle.

Cette bataille meurtrière a servi de toile de fond à Loose Balls, l’histoire orale de l’ABA par Terry Pluto. Publié en 1990 à l’aube de l’ère la plus prospère de la NBA, il ressemblait à une capsule temporelle d’une ère mythologique remplie de sexe, de drogues et de toute la folie que les années 70 avaient à offrir.

En le relisant maintenant, je suis amené à une autre conclusion. L’ABA a non seulement gagné, mais elle a été justifiée. Comme l’ancien entraîneur des Colonels du Kentucky, Hubie Brown, l’a déclaré: «Nous étions en avance sur la NBA à bien des égards. La seule chose qu’ils n’ont pas prise, c’est la balle rouge, blanche et bleue. »

Faute de gros hommes de calibre franchisé, les entraîneurs de l’ABA comme Brown ont innové avec des attaquants jouant au centre, des gardes jouant vers l’avant. Ces files d’attente non traditionnelles ont servi de précurseur au jeu moderne où les positions sont fongibles et les battements de compétences de taille. Hier et maintenant, le tir à 3 points est le grand égaliseur.

L’ABA a donné la priorité au dunk à un tel degré qu’elle a introduit le concours de slam dunk, adopté plus tard par la NBA et transformé en événement marquant au All-Star Weekend. Désireux de faire venir les gens dans les arènes, les jeux ABA sont devenus des diaporamas de cadeaux et de promotions. Il est impossible d’entrer dans une arène aujourd’hui et de ne pas ressentir l’insistance de l’ABA à fournir aux fans quelque chose de plus que le jeu.

L’ABA nous a également offert des mouvements de joueurs sans entraves et des accords en coulisses. En cas de doute, ayez un brouillon, et l’ABA avait une tonne de brouillons «secrets» avec beaucoup plus d’intrigues que n’importe quel dessin de loterie ne pourrait jamais espérer en avoir. En poursuivant les élèves des collèges, l’ABA a dénoncé le trompe-l’œil de l’athlétisme amateur, allant même jusqu’à recruter directement le premier joueur du lycée de Moses Malone.

Seules quatre franchises ABA ont survécu, mais la ligue a permis au basket-ball professionnel de s’implanter sur des marchés non traditionnels comme Memphis, l’Utah et la Nouvelle-Orléans. Au total, une dizaine de villes ABA ont finalement accueilli des équipes NBA.

Surtout, l’ABA nous a donné du style et nous a donné des histoires. Pluton les a tous rassemblés dans Loose Balls, créant le document définitif d’une ligue rebelle qui a résisté à l’épreuve du temps.

Un de mes favoris concerne la vente de Gervin de Virginie à San Antonio. Même selon les normes de l’ABA où les équipes étaient constamment en danger de tomber, les Squires manquaient notoirement d’argent. À un moment donné, le département du shérif venait reprendre possession des uniformes de l’équipe avant un match parce qu’ils devaient 2 000 $ au fabricant.

Le propriétaire des Spurs, Angelo Drossos, a appelé son homologue de Virgina, Earl Foreman, avec une offre: vendez-nous Gervin pour 225 000 $. Il y avait un hic. Le match des étoiles devait se tenir à Norfolk dans quelques mois et Foreman, ayant déjà vendu Julius Erving, Rick Barry et Swen Nater, ne voulait pas rendre sa dernière étoile restante.

Drossos a suggéré un «accord de retard de livraison». Argent comptant pour les services de Gervin après le match des étoiles. Finalement, la presse a fait son chemin et Foreman a réfléchi. Le commissaire Mike Storen s’est impliqué et a suggéré que Drossos pourrait avoir son choix de n’importe quel joueur de la liste des Squires, à l’exception de Gervin.

Drossos a dit que non, il avait le contrat et il avait déjà Gervin caché à San Antonio après avoir accepté d’indemniser Gervin et son agent. Storen a ensuite déclaré qu’il renoncerait à chaque match des Spurs jusqu’à ce que Gervin soit de retour en Virginie. Drossos a envoyé à la ligue un télégramme qui disait: «Va te faire foutre. Une lettre plus forte suivra. »

La ligue a intenté une action en justice, mais elle est allée devant la Cour fédérale de San Antonio, où un juge qui se trouvait être détenteur d’un abonnement a statué en faveur de Drossos et des Spurs. Les Squires étaient en faillite juste avant la fusion avec la NBA. Gervin, quant à lui, est devenu l’homme de glace à San Antonio, cimentant une histoire d’amour entre la ville et le sport qui existe à ce jour.

Pouvez-vous imaginer que cela se produise aujourd’hui? Prenez DeAndre Jordan retenu en otage par les Clippers pour l’empêcher de signer avec les Mavericks et multipliez-le par le veto commercial de David Stern, Chris Paul, “Basketball Reasons” et cela pourrait peut-être rivaliser avec les détails de cette histoire folle.

Il y aurait des Woj Bombs à gauche et à droite, NBA Twitter imploserait, une centaine de pièces de réflexion inclineraient pour les clics. Dans l’ABA, ce n’était qu’un autre sidenote hilarant. Le truc avec l’ABA, c’est qu’il fallait vraiment être là. C’était à peine à la télévision et ce n’était pas comme s’il y avait des émissions phares en baisse dans les scores de Memphis Tams.

Il ne restait plus que les histoires et la structure de l’histoire orale de Loose Balls offrait à Pluton le véhicule parfait. Il n’y a pas besoin d’un arc narratif lorsqu’un ancien entraîneur raconte avec désinvolture le temps qu’il a offert une prime de 500 $ à l’un de ses joueurs qui affronterait le légendaire dur à cuire John Brisker.

Un joueur de banc nommé Lenny Chappel a dit qu’il le ferait et a paré Brisker sur le bout d’ouverture quand personne ne regardait. Brisker, a-t-on dit, a disparu après s’être enfui en Ouganda pour devenir mercenaire pour Idi Amin.

Ou le moment où Marvin Barnes a raté une série de vols et a fini par affréter un avion de LaGuardia. Il est arrivé 10 minutes avant le match avec un chapeau à larges bords et un manteau en vison jusqu’au sol avec son uniforme en dessous. Après avoir proclamé: «Le temps du jeu est à l’heure», il est sorti et a marqué 43 points.

Pendant le jeu, le pilote est apparu dans le groupe de l’équipe demandant à être payé. Barnes a envoyé l’entraîneur au vestiaire pour aller chercher son chéquier et couper un chèque au pilote pendant un temps mort. (Les comptes varient selon le coût réel.)

Tout cela aurait été perdu sans Loose Balls. Il a servi de matériau de base pour des dizaines de documentaires et de longs métrages. Pluton, toujours le gracieux gardien de l’histoire de la ligue, occupe une place prépondérante à bien des égards.

Pourtant, Loose Balls est plus qu’un document historique d’une époque révolue. C’est un plan sur la façon dont le basket-ball professionnel a finalement commencé à trouver sa place en tant qu’entité sportive majeure. Il faudrait des années pour saisir pleinement l’importance de l’ABA, mais tout va bien chaque soir sur League Pass et dans les arènes du pays. L’ABA a gagné, tous saluent l’ABA.