La NBA annonce des changements au All-Star Game, hommage de l’ASG à Kobe Bryant

Plus tard dans la soirée, la NBA annoncera le pool de réserves de la Conférence de l’Ouest et de la Conférence de l’Est qui sera sélectionné par l’équipe Giannis et l’équipe LeBron lors du repêchage du match des étoiles NBA 2020 à Chicago. Mais avant que le reste des joueurs des étoiles ne soient annoncés, la ligue a annoncé quelques changements dans la façon dont le jeu sera joué, y compris un hommage au quatrième trimestre à Kobe Bryant.

Dans un changement par rapport aux dernières années, chacun des trois premiers trimestres du match commencera à 0-0. Le gagnant de chaque trimestre gagnera 100 000 $ à un organisme de bienfaisance de leur choix basé à Chicago. Ensuite, le quatrième trimestre commencera avec un score cumulé des trois premiers trimestres. Puis, en hommage à Kobe Bryant, ils ajouteront 24 points au total de points de l’équipe de tête après trois trimestres pour créer un score cible auquel les deux équipes joueront au cours d’un quatrième trimestre non chronométré.

L’hommage à Kobe est une version adaptée de l’Elam Ending, qui est surtout utilisée lors de l’événement d’été appelé “The Basketball Tournament”. Dans l’Elam Ending, le chronomètre est arrêté dans les quatre dernières minutes et l’équipe gagnante ajoute sept points pour créer le score cible du jeu. Dans la version All-Star, tout le quatrième trimestre ne sera pas chronométré avec le score cible décidé par 24 points supplémentaires.

