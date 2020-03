La NBA annonce que le League Pass sera gratuit pour tous les fans pendant la pause

Nous sommes près d’une semaine à partir du moment où tout a changé dans le monde du sport lorsque le match de mercredi dernier entre l’Utah Jazz et Oklahoma City Thunder a été annulé après que Rudy Gobert, deux fois joueur défensif de l’année, ait été testé positif pour le coronavirus. Avec la NBA se préparant à ce qui sera au moins une interruption de 3 mois, la ligue permet aux fans de basket-ball partout dans le monde de regarder des matchs classiques et tous les matchs de la saison 2019-2020 en leur donnant un accès gratuit au NBA League Pass. L’offre doit être utilisée en se connectant à son compte NBA.com, selon l’annonce de presse de mercredi de la ligue sur son compte Twitter officiel. L’aperçu durera un mois jusqu’au 22 avril, selon la ligue.

Cette semaine, j’ai commencé notre journal LeBron James NBA Finals Re-Watch où je vais regarder toute sa carrière en finale par ordre chronologique. Je viens de regarder le match 3 de la finale 2007 et vous pouvez faire la même chose si vous le souhaitez, maintenant vous pouvez même si vous n’avez pas payé pour le League Pass. Tous les matchs de la finale des 20 dernières années sont disponibles, ainsi que certains jeux classiques des étoiles.

La NFL a également fait une offre similaire aux fans, en mettant gratuitement à la disposition des fans des abonnements à leur base de données NFL Game Pass sur NFL.com. Cependant, la NFL devrait être créditée d’être un peu plus généreuse avec son contenu, offrant aux fans un abonnement gratuit jusqu’en mai. Avec le retour du sport incertain jusqu’à ce que nous voyions si la distanciation sociale a un impact sur l’aplatissement de la courbe des coronavirus, ceux qui sont capables de s’abriter et de se placer et qui veulent regarder des jeux classiques peuvent le faire.

